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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye sesleniyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye sesleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BM sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenen ilk Türk vatandaşı Bozkır, uluslararası toplumun vicdanı olacak. BM Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayarak kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız.

KORONAVİRÜS SALGINI

BM Güvenlik Konseyi'nin salgını gündemine alması aylar sürdü. Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için öncelikle zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı gözden geçirmeliyiz. Uzun vadeli çözümler için uluslararası dayanışma şart.

AŞI ÇALIŞMALARI

Salgın sürecinde tıbbi yardım talep eden 146 ülkeye elimizi uzattık. Tıbbi malzeme ve ilaç tedariki ile aşı geliştirme çalışmaları rekabet konusu yapılmamalı. Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

SURİYE

Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız. Suriye'de terör örgütlerinden kurtardığımız bölgelere 411 binin üzerinde Suriyeli döndü. Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor.

PKK İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Tıpkı DEAŞ gibi Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütünün kökünü kazıma konusunda uluslararası toplum ve bu ülkeden samimi işbirliği bekliyoruz.

KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇAN ÜLKELER

Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz’de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde 'kazanan hepsini alır' anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor. Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Rum kesiminin 2003’ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır. 

Bölge ülkelerinin haklarının göz önünde bulundurulduğu, Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz. Çözümün önündeki yegane engel, Rum tarafının uzlaşmaz, hak tanımaz, şımarık yaklaşımıdır. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Ada’daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz.

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