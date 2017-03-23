Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Balkan Federasyonu üyelerini kabul etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün hamdolsun Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir sığınağımız, Türkiye gibi bir geleceğimiz var. Türkiye'nin bugünlere gelmesini Balkanlar'dan gelerek kendilerine burada yeni bir hayat kuran kardeşlerimize borçluyuz. Bizim her buralardan gelen her bir kişiyle ortak kader ortak tarihimiz var. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Biz kardeşlerimizin soydaşlarımızın haklarının korunması için mücadele veriyoruz. Aslında bu herkesin koruması gereken bir mücadele ancak söz konusu Müslüman olunca söz konusu Türk olunca durumun ne yazık ki böyle olmadığını görüyoruz.

Biz Rumeli ve Balkanlar olmak üzere hiçbir kardeşimizden vazgeçmeyiz, vazgeçemeyiz.

BULGARİSTAN'DA SEÇİM VAR, BEN DE DİYORUM Kİ...

Rumeli'de, Balkanlar'da, Avrupa'da altın gibi soydaşlarımız var. Bulgaristan'da seçimler var. Ben buradan oradaki soydaşlarımıza sesleniyorum. Seçimlerin sükun içerisinde adil ve şeffaf geçmesini temenni ediyorum. Baskıların gerçekleştiğini görmek bizi ciddi manada rahatsız ve tedirgin ediyor. Bir taraftan demokrasi diyeceksin. Diğer taraftan ciddi manada baskı yapacaksın. Her zaman olduğu gibi bu seçim konusunda da demokrasi içerisinde hareket edileceğini temenni ediyorum. Dünyanın bu sıkıntılı döneminde bölgemizin istikrarına hep birlikte ve her zamankinden daha sıkı sarılmamız gerekiyor.

İSTİSNA UYGULANACAK

Sıkıntılar büyük ölçüde çözüldü. Çeşitli vesilelerle ülkemize giriş yaptıkları halde vatandaşlık kazanamamış olanlar için de birinci derece yakın olanlara istisnai bir uygulama yoluna gidildi. Bu kişiler 5 yıllık ikamet şartı aranmadan vatandaşlığa kabul edildi. Talimatı verdim... Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması da buna dahil olacak. Böylece ülkemizle irtibatı olan tüm kardeşlerimizin sağlık kuruluşlarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi de sağlanmış olacak.

Buralardan gelen kardeşlerimize 15 gün içerisinde çalışma izni verilerek bu konudaki sıkıntı da çözülüyor.

REFERANDUM...

Biliyorsunuz 16 Nisan'da Türkiye sandık başına gidiyor. Bu değişiklik konusunda yalan yanlış konuşuyorlar. "Ne üretiyoruz ki" diyor. Eğer sen bu ülkede nelerin üretildiğini hala anlayamadıysan yazıklar olsun.

KALPLERİ MÜHÜRLÜ

Eğitim işte gözünüzün önünde. Sağlık.. Şehir hastaneleri. İşte Cuma günü Isparta da açılıyor. İlacımızı alamıyorduk ilacımızı. Bunlar bitti artık. Nereden nereye... Ama Rabbim ne buyuruyor. "Onların gözü vardır görmezler. Kulağı vardır duymaz. Dili vardır hakikati konuşmaz. Çünkü onların kalbi mühürlüdür." Sen köprüleri yolları, Avrasya'yı, üçüncü köprüyü, havalimanlarını görmedin mi? Emniyet, adalet saraylarını görmedin mi? Hiç önemli değil. Balık bilmezse Halık bilir...

Ülkemiz için Bu kadar önemli bir hususta böylesine ciddiyetsiz yaklaşımlar ortaya konulmasından açıkçası ben milletim adına çok üzülüyorum. Halbuki bizi ecdadımız milletin hayrına olan işlerde her türlü fedakarlığa koşmayla eğitti.

18 MADDENİN NEYİNE NEDEN KARŞISIN ONU SÖYLE

Şimdi bu 18 maddenin neyine neden karşısın bunu söyle! Söylemiyor. "Cumhurbaşkanı akşam yatıp sabah lokantaları kapatır" diyor. Bunu söyleyen öyle alelade biri değil ha asıl üzüntü veren bu. Anamuhalefetin başı. Biz mi başka bir ülkede yaşıyoruz. Bu zat mı başka dünyada yaşıyor.

TEK ADAM SENİN PARTİNİN GENEL BAŞKANI...

Söylediklerinin de anayasa değişikliğiyle alakası yok. Tutturmuş bir tek adamlık gidiyor. Seçimle iş başına gelen, görev süresi belli olan bir Cumhurbaşkanı. Seçimin, sürenin olduğu yerde böyle bir tehlike olabilir mi?

Senin partinin genel başkanlığını yapmış olan İnönü tek adamdı. O dönemde kimseye hayat hakkı tanınmıyordu. Partinin il başkanları valilik yaptı ya. Biz böyle bir şey yapsak nasıl olur Kılıçdaroğlu? Böyle bir şey olabilir mi?

MENDERESİ ASANLARI DESTEKLEYEN SİZ OLDUNUZ

Siz bu ülkede milletin oyuyla iktidar olmuş Menderes idam edildiğinde bunun karşısında durmadınız. Destekleyen zihniyetin tak kendisi oldunuz.

MİLLET YAKASINA YAPIŞIR

Cumhurbaşkanı meclisi fesheder diyor. Böyle bir şey yok. Akşam yatıyor bir yalan sabah başka yalan. Anayasa ve yasalara ters kararname çıkaramazsınız. Buradan tek adamlık çıkması mümkün mü? Kaldı ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi. Tek adamlık yaptı. Bu millet onun yakasına yapışır.