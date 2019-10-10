CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE BİLGİLER VERDİ!

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerine sert mesajlar verdi.

"Suudi Arabistan ve Mısır kendilerine baksın" diyen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği bizim ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi size yollarız. Şimdi kalkmış para hesabı yapıyorlar. Siz daha önce söz verdiğiniz parayı verdiniz mi ki? Bu güne kadar 40 milyar dolar harcadık yine harcarız ama kapıları da açarız. Siz bu güne kadar samimi olmadınız ki zaten. 1963'ten beri bizi oyalıyorsunuz." diye konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nda şu an kadar 109 teröristin öldürüldüğünü de açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünü Barış Pınarı Harekâtı’na ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan harekât nedeniyle Türkiye’yi eleştiren ülkelere sert sözlerle yüklendi. “Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını zikredeceğim” diyen Erdoğan şunları söyledi:

Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen’de yaptıklarına baksın. Yemen’i yerle yeksan ettiniz. Önce siz bunun hesabını verin. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Yüzde 52 ile seçilmiş Mursi’yi nasıl indirirsin. Demokrasi katilisin. Sisi birileri ile bildiri yayınlamış sen bildiri yayınlasan ne olur yayınlamasan ne olur.

Kalkıp bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne müdahale ettiğimizi iddia ediyorlar. Bizim derdimiz oradaki terör yuvalarıyla. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye’yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var.

KAPILARI AÇARIZ

Eyy Avrupa Birliği bizim ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi?

Bu güne kadar 40 milyar dolar harcadık yine harcarız ama kapıları da açarız. Siz bu güne kadar samimi olmadınız ki zaten. 1963’ten beri bizi oyalıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim bu sınır harekatımızın altında güneyimizde bir terör devletinin kurulmasını engellemek var.

Operasyonla ilgili son rakamları da açıklayan Erdoğan “Dün saat 16:00 itibarıyla hava kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Ardından topçularımız önceden belirlenen hedefleri imha etti. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları hemen ülkemizi karalamak için yalan yanlış haberler yaymaya başladı. Teslim olanlar da var.” dedi.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

-18. yılımızı geride bıraktık. İnşallah daha nice yıllar boyunca milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz.

-‘Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır’

Kongre süreci de bunun için bir imkan. AK Parti işte bunun için hiçbir zaman eskimeyecek, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden ricam büyük kongre süreci AK Parti’nin bu vasfına uygun şekillendirmenizdir. Bu şahısların değil milletin partisidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir.

-Barış Pınarı Harekatı’nı başlattık. Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekâtı’nın da amacı Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Suriye’nin topraklarının 4’te biri PKK/YPG terör örgütü tarafından ele geçirilmiş durumda. PKK’nın, YPG’nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye’nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz bir kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. Bunlar dürüst değil, bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda mücadelede DEAŞ’a karşı da, PKK’ya karşı da tüm onurumuzla birlikte devam ediyoruz.

-‘Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını zikredeceğim’

Suriye topraklarında, üzerinde onlarca yabancı gücün cirit attığı dönemde Türkiye’nin terör yapılanmasını önlemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz. Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını zikredeceğim. Önce Suudi Arabistan’dan, Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen’de yaptıklarına baksın. Yemen’i yerle yeksan ettiniz. Önce siz bunun hesabını verin. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Yüzde 52 ile seçilmiş Mursi’yi nasıl indirirsin. Demokrasi katilisin. Sisi birileri ile bildiri yayınlamış sen bildiri yayınlasan ne olur yayınlamasan ne olur.

-Kalkıp bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne müdahale ettiğimizi iddia ediyorlar. Bizim derdimiz oradaki terör yuvalarıyla. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye’yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var.

-‘Ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz kapıları açarız’

Eyy Avrupa Birliği bizim ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi?

Bu güne kadar 40 milyar dolar harcadık yine harcarız ama kapıları da açarız. Siz bu güne kadar samimi olmadınız ki zaten. 1963’ten beri bizi oyalıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim bu sınır harekatımızın altında güneyimizde bir terör devletinin kurulmasını engellemek var.

-‘Siz Türkiye’yi birkaç zibidi terör örgütüne tercih etmeyecektiniz değil mi?’

Biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz bir defa buna sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok. Ve NATO ülkeleri içerisinde, NATO’ya karşı görevlerini yerine getiren ülke Türkiye’dir. İlk 3’ün içindedir. Siz Türkiye’yi birkaç zibidi terör örgütüne tercih etmeyecektiniz değil mi? Dolayısıyla bunun da gereğini yapmaya mecburuz.

109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

-Dün saat 16:00 itibarıyla hava kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Ardından topçularımız önceden belirlenen hedefleri imha etti. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları hemen ülkemizi karalamak için yalan yanlış haberler yaymaya başladı. Teslim olanlar da var.

-‘HDP’ye yanıt: İşgal varsa o sizin marifetiniz’

Barış Pınarı Harekatımızı destekleyen MHP, İYİ Parti ve CHP başta olmak üzere tüm siyasi partilere, sanatçılara, sporculara, her kesimden vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Terör örgütünün desteği ile Meclis’e girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin marifetiniz.

-‘Bölücü örgüt 1 milyon kişiyi yerinden etti’

Öncelikle hedefimiz harekat sonrası bölgedeki insanların dönmesini sağlamak. Bölücü örgüt kontrolü altında tuttuğu bölgelerde 1 milyon kişiyi yerinden etmiştir. Üçte biri Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir. Araplar, Kürtler, Türkmenler kendi evlerine döneceklerdir. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu’nun da böyle bir niyeti yoktur. YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Hemen şimdi PYD saflarını terk edip harekete geçecek herkese kucağımız açıktır

-‘Harekâtın adını rast gele belirlemedik’

Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç’den Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız.

-Bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz

DEAŞ’ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye’dir. DEAŞ’a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye’dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin düne kadar bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz bugüne kadar çok büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye’ye giriş yasağı koyduk. 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik.