Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'a gidecek, mevkidaşı İlham Aliyev ile Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İLHAM ALİYEV ile Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti 2 gün sürecek. Görüşmede, hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Karabağ'daki son durum ele alınacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ateşkes süreci tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

İki lider, ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus merkezi ile ilgili son durumu da ele alacak. Ortak merkez için yürütülen faaliyetler konuşulacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımlara ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.