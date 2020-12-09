  • BIST 1.349
  • Altın 468,829
  • Dolar 7,8198
  • Euro 9,4851
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'a gidecek, mevkidaşı İlham Aliyev ile Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İLHAM ALİYEV ile Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti 2 gün sürecek. Görüşmede, hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Karabağ'daki son durum ele alınacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ateşkes süreci tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

 

İki lider, ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus merkezi ile ilgili son durumu da ele alacak. Ortak merkez için yürütülen faaliyetler konuşulacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımlara ilişkin değerlendirmeler de yapılacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yılbaşında evlerde toplu kutlama yapanlara kişi başı 3 bin 150 TL para cezası03 Aralık 2020 Perşembe 14:24
  • Kahramanmaraş'ta sıcak dakikalar... Otele operasyon... 2 polis yaralı03 Aralık 2020 Perşembe 12:20
  • Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem03 Aralık 2020 Perşembe 09:08
  • 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması mı geliyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı02 Aralık 2020 Çarşamba 11:49
  • EGM: İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir02 Aralık 2020 Çarşamba 10:01
  • Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar01 Aralık 2020 Salı 10:20
  • Kabine'nin bugünkü gündemi koronavirüs tedbirleri30 Kasım 2020 Pazartesi 09:41
  • Gece yarısı Meclis'ten geçti! Artık ücret alınmayacak26 Kasım 2020 Perşembe 12:05
  • İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon26 Kasım 2020 Perşembe 10:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar25 Kasım 2020 Çarşamba 13:03
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim