Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a bir ziyaret gerçekleştirecek. "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği 72. Genel Kurul’un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan'ın aynı tarihte BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu vesilesiyle gideceği New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Rohinga Temas Grubu toplantısına, ayrıca Birleşmiş Milletler’in tam karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta bulunacağı süre zarfında ABD Başkanı Donald Trump dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyaretleri vesilesiyle ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmesi, ayrıca farklı medya kuruluşlarının temsilcilerine mülakatlar vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN, NEW YORK’TA MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta dünya Müslümanlarının temsilcileriyle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta dünya Müslümanlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’nin dünyanın çeşitli coğrafyalarında ezilen, göçe zorlanan masum insanlar için neler yaptığını bizzat birinci ağızdan ABD kamuoyuna aktarmanın büyük önem taşıdığı vurgulanarak, “Birleşmiş Milletler’in verilerinden hareketle ABD kamuoyu bu gerçekleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından bizzat dinleme fırsatı yakalayacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesi ile dünyanın dikkatleri bir kez de olsun dünyadaki zulme, baskıya, şiddete maruz kalan insanlara çevrilmiş olacak. Türkiye’nin bu insanların sesi olduğunu ABD kamuoyuna da bir kez anlatmış olacak” denildi.

Açıklamada, arakan’dan Filistin’e, Suriye’den Kırım’a eziyet, baskı ve şiddete uğrayan her mazlumun imdadına koşmaya çalışan Türkiye’nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 2016 yılı raporuna göre yaklaşık 2 milyon 900 bin mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi. BM'ye göre en çok mülteci barındıran ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünya genelinde uluslararası hukuka göre ülkesini terk etmek zorunda kalmış mülteci konumundakilerin sayısının 22,5 milyon olduğu kaydedildi.