  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a bir ziyaret gerçekleştirecek. "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği 72. Genel Kurul’un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan'ın aynı tarihte BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu vesilesiyle gideceği New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Rohinga Temas Grubu toplantısına, ayrıca Birleşmiş Milletler’in tam karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta bulunacağı süre zarfında ABD Başkanı Donald Trump dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyaretleri vesilesiyle ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmesi, ayrıca farklı medya kuruluşlarının temsilcilerine mülakatlar vermesi bekleniyor. 

ERDOĞAN, NEW YORK’TA MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta dünya Müslümanlarının temsilcileriyle buluşacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta dünya Müslümanlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’nin dünyanın çeşitli coğrafyalarında ezilen, göçe zorlanan masum insanlar için neler yaptığını bizzat birinci ağızdan ABD kamuoyuna aktarmanın büyük önem taşıdığı vurgulanarak, “Birleşmiş Milletler’in verilerinden hareketle ABD kamuoyu bu gerçekleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından bizzat dinleme fırsatı yakalayacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesi ile dünyanın dikkatleri bir kez de olsun dünyadaki zulme, baskıya, şiddete maruz kalan insanlara çevrilmiş olacak. Türkiye’nin bu insanların sesi olduğunu ABD kamuoyuna da bir kez anlatmış olacak” denildi.

Açıklamada, arakan’dan Filistin’e, Suriye’den Kırım’a eziyet, baskı ve şiddete uğrayan her mazlumun imdadına koşmaya çalışan Türkiye’nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 2016 yılı raporuna göre yaklaşık 2 milyon 900 bin mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi. BM'ye göre en çok mülteci barındıran ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünya genelinde uluslararası hukuka göre ülkesini terk etmek zorunda kalmış mülteci konumundakilerin sayısının 22,5 milyon olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İran'a gidiyor16 Eylül 2017 Cumartesi 16:56
  • Hastanede fare skandalı ile ilgili flaş gelişme16 Eylül 2017 Cumartesi 16:54
  • Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi16 Eylül 2017 Cumartesi 16:53
  • Beton mikseri maraton koşanların arasına daldı, paniği neden oldu16 Eylül 2017 Cumartesi 16:51
  • ABD'li komutanın yüzüne söyledi! İzni vermeyeceğiz16 Eylül 2017 Cumartesi 16:50
  • Traktör şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı16 Eylül 2017 Cumartesi 16:49
  • Son dakika: AKOM alarmda! Tüm çalışmalar durdurulacak...16 Eylül 2017 Cumartesi 16:06
  • Davetlileri uyardı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:59
  • Rize-Artvin Havalimanı için deniz dolgusu başladı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:54
  • Fakıbaba'nın açıklamasıyla ilgi arttı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim