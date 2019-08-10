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CUMHURBAŞKANI BAYRAM MESAJI YAYINLADI!

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CUMHURBAŞKANI BAYRAM MESAJI YAYINLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu vurgulayarak terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; “Kurban Bayramını, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum” ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramları İslam dinindeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, bir ticaret, bir tedarik aracı hâline dönüştürmekten kaçınmak gerektiğini kaydetti.

 

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