  • BIST 89.691
  • Altın 226,346
  • Dolar 5,4869
  • Euro 6,2805
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAdana'da 3,5 büyüklüğün de deprem

Cumhurbaşkanı açıkladı Ziraat borcu olanların dikkatine

»
Cumhurbaşkanı açıkladı Ziraat borcu olanların dikkatine
Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına 24 aya kadar aylık yüzde 1.1, 60 aya kadar ise yüzde 1.2 faiz oranıyla 'birleştiren ihtiyaç kredisi' sunacak.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenleri de kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada söz konusu ürün ile Ziraat Bankası müşterilerinin ve diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacağını duyurmuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enes kanter suikasttan neden korktuğunu BBC'ye anlattı07 Ocak 2019 Pazartesi 14:34
  • Palu alilesine bakanlıktan özel talimat07 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
  • Katil zanlısı itiraf etti07 Ocak 2019 Pazartesi 13:27
  • Samsun da gemi battı07 Ocak 2019 Pazartesi 11:09
  • Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasın da 2 kişi hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı07 Ocak 2019 Pazartesi 10:34
  • Pakistan devlet başkanı Ankara'da04 Ocak 2019 Cuma 17:04
  • Adana'da 3,5 büyüklüğün de deprem04 Ocak 2019 Cuma 16:31
  • Iğdır'da karakola yapılan hain saldırı da 1 asker şehit 2 asker yaralandı04 Ocak 2019 Cuma 16:15
  • İtirazları reddedildi04 Ocak 2019 Cuma 16:09
  • ABD'li heyet Adliye de kimleri dinledi04 Ocak 2019 Cuma 15:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim