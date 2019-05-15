  • BIST 87.547
  • Altın 249,779
  • Dolar 6,0091
  • Euro 6,7298
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı açıkladı! Yeni askerlik sistemi seçimden önce yasalaşacak

»
Cumhurbaşkanı açıkladı! Yeni askerlik sistemi seçimden önce yasalaşacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftar sonrası yaptığı uzun toplantıda, yeni askerlik sisteminin seçimden önce yasalaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından geceyarısına kadar toplantı yaptı. 
Toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini, seçimden önce yasalaşacağını belirtti.

Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve seçimden önce yasalaşacağını belirtti.  Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptı: "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir." 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 300 bin EYT'li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçe maliyeti olur" dedi. Erdoğan, "Mümkün değil bu" ifadesini kullandı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bizim rakibimiz artık YSK'dır"16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
  • Zİraat Türkiye kupasının sahibi Galatasaray!16 Mayıs 2019 Perşembe 11:17
  • Erdoğan Irak Başbakanı Abdulmehdi ile bir araya geldi!16 Mayıs 2019 Perşembe 10:36
  • EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI İFTAR15 Mayıs 2019 Çarşamba 20:59
  • YSK'nın seçmen sistemi açıldı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:57
  • İşsizlik oranı bir yılda 1 milyon 376 bin arttı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:59
  • Cumhurbaşkanı açıkladı! Yeni askerlik sistemi seçimden önce yasalaşacak15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:52
  • Sadi Güven'den seçim açıklaması!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:50
  • İBB'den şok İstanbul kartı kararı!!!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:45
  • İMAMOĞLU "SEN UTANMA BİZ UTANALIM" DEMİŞTİ15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim