Cumhurbaşkanı açıkladı! Yeni askerlik sistemi seçimden önce yasalaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftar sonrası yaptığı uzun toplantıda, yeni askerlik sisteminin seçimden önce yasalaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından geceyarısına kadar toplantı yaptı.

Toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini, seçimden önce yasalaşacağını belirtti.

Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve seçimden önce yasalaşacağını belirtti. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptı: "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 300 bin EYT'li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçe maliyeti olur" dedi. Erdoğan, "Mümkün değil bu" ifadesini kullandı.