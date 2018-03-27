Cumhur İttifakı'nın Oy Oranını Söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’nin kurduğu ‘Cumhur ittifakı’nın oyunun yüzde 43.5 olduğunu açıklarken partisinin Meclis grubuna sert muhalefet yapma talimatı verdi.

CHP MYK toplantısında Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerini parti yöneticilerine aktardı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, toplantıda Kılıçdaroğlu Doğan Grubu’nu satışına ilişkin “Elbette olumsuz bir gelişme. Bin tane güçlük çekiyorduk, binbir oldu. Hepsini yenmeden bu seçim kazanılamaz.

Biz bu seçimi kazanacaksak Doğan Grubu’ndaki el değiştirmeyle kaybetmeyiz. Önemli olan kendine ve örgütüne güvenmek. Hayır bileşenleriyle diyoluğu sürdürmek. Seçimde Yüzde 60 alacak etkinliği gösterdikten sonra grubun kimde olduğu fark etmez” dedi.

CHP’nin bağımsız bir kuruluşa son yaptırdığı ankete dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız, yeter ki hata yapmayalım” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP’nin ittifak düzenlemesinde yer alan seçim güvenliğine ilişkin maddelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var.”

Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarının Meclis’ten “uzlaşma” yoluyla geçmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şu talimatı verdi: “AKP ile anayasa, iç tüzük ve seçim kanunudaki tavrından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar. Seçim yasalarında CHP’nin önerileri sunulacak ama uzlaşma olmayacak. Siz en sert muhalefeti yapacaksınız.”