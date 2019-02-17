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Cumhur ittifakı'ndan 9 maddelik yol haritası

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Cumhur ittifakı'ndan 9 maddelik yol haritası
AK Parti ve MHP’nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

9 maddeden oluşan genelge şöyle:

∂ Hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacak. Seçim ofislerinde büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.

∂ İttifakın olmadığı yerlerde her parti kurumsal kararlarına göre hareket edecek.

∂ Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, ilçe adayı ve büyükşehir belediye başkan adayının ortak resimlerini kullanacak.

∂ Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi olmayacak ve her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirmesi yapacak.

∂ AK Parti ve MHP’nin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmayacak, ancak bu merkezler ortak program yapabilecek.

∂ Cumhur İttifakı için özel bir logo kullanılmayacak.

∂ Aday AK Parti’nin ise “Cumhur İttifakı AK Parti Adayı”, MHP’nin ise “Cumhur İttifakı MHP Adayı” ifadeleri kullanılacak.

∂ Ortak miting yapılacak yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti sloganları atılmayacak, konuşmalarda ise “Cumhur İttifakı” ve “gönüldaşlık” vurgusu yapılacak. İttifak müzik ve şarkılarının çalınacağı mitinglerde, parti simge ve sembolleri ise kullanılmayacak.

∂ İttifak yapılan tüm seçim çevrelerinde “Cumhur İttifakı” ruhuna uygun ve herhangi bir hukuki süreçte de ittifak hukukunun korunması için birlikte hareket edilecek. (Kaynak: sacit aslan)

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