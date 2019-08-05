CUMHUR İTTİFAKINDA SORUN MU VAR?

MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Yıldırım'ı karşılayıp elini uzatırken, Yıldırım'ın uzatılan ele bir karşılık vermediği ve MHP'li Başkanın elini havada bıraktığı görüldü.

Medyafaresi.com'un habereine göre; Eski TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, önceki gün Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara bir karşılık verirken, MHP'li ismi pas geçmesi dikkat çekti.

Yıldırım daha sonra aracına binerken, MHP'li Başkan da aracın yanından uzaklaştı.

Öte yandan, sosyal medyada da MHP'liler, İl Başkanlarının küçük düştüğünü belirterek duruma ve Aksu'ya tepki gösterdi.MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Yıldırım'ı karşılayıp elini uzatırken, Yıldırım'ın uzatılan ele bir karşılık vermediği ve MHP'li Başkanın elini havada bıraktığı görüldü.