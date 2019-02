Cumhur ittifakı ortak miting için anlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini izleyen gazetecilere yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, birbirinden çarpıcı mesajlar verdi.

Hepinizin bildiği gibi Yenikapı Ruhu, onun tamamlayıcı bir unsuru olarak Cumhur İttifakı ve arkasından Anayasa değişiklikleri ile halkoylaması daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde AKP ile MHP arasında bir gönül işbirliği söz konusu olmuştur. Bu hala devam etmektedir. Bu çerçevede 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, 24 Haziran seçimleri gibi yasal bir zemin olmamakla beraber, 'Acaba Cumhur ittifakı anlayışını mahalli idareler seçimlerinde de devam ettirebilir miyiz?' konusu gündeme gelmişti. Karşılıklı kısa bir değerlendirme sonucunda bunun mümkün olabileceği düşünülerek bir çabanın içerisine girilmiştir. Bugün yasamıza göre bütün siyasi partilerimiz adaylarını saat 17.00'ye kadar YSK’ya orada görevlendirilmiş şahıslarla ilçe seçim kurullarına vermiştir. Bu çerçevede başlangıçta konunun açılımına da vesile olabilecek tarzda İstanbul’dan aday göstermeyeceğimizi ifade etmiştik. Daha sonra bunu biraz genişleterek 3 büyükşehirde yani İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyebileceğimizi ifade ettik. Ardından genişleme süreci şartlar gereğince devam etti ve 30 büyükşehirde üzerinde duruldu. Daha sonraki çalışmalar içerisinde de 30 şehir esas alındı ama diğer tarafta oluşmuş Zillet ittifakı denilen yapılaşma sonrasında 30 ili de aşan bir ittifak anlayışı beraberinde geldi.

CUMHUR İTTİFAKI BİR ZAFER ELDE ETMEYE KARARLI”

Bu şartlar altında en son rakam bugün itibariyle; toplam belediye sayısı 1389. İlan edilen belediye 851. Cumhur İttifakı 538’dir. Yani bir başka ifadeyle ittifak 30 büyük şehrin dışında ilçeleri de kapsamaktadır. MHP olarak 22 kadın ve 829 erkek adayımız belirlenmiştir. Hem Feti Bey hem de Sadir Beyin temasları sonrasında MHP’nin adayları böyledir. Bu yapı içerisinde Cumhur İttifakı bütün gücünü, varlığını ve birlikteliğini devam ettirerek önümüzdeki günlerde seçimlere hazır hale gelecektir. Ve zannediyorum 31 Mart akşamında da Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini nasıl hayata geçirmişse yerel yönetimlerin önemini de dikkate alarak kalıcı ve istikrarlı bir nitelik kazanmasını sağlayacak güzel bir sonuç ve o sonuçla da bir zafer elde etmeye kararlı görülmektedir.

“İKİ PARTİDE DE DENGELİ VE ADALETLİ BİR YAPILANMA SAĞLANMIŞTIR”



Belediye meclis üyeliklerinde nasıl bir sistem olacak? Orada da bir ortak liste uygulanacak mı?

Evet. Mahalli idareler seçimi çok zor bir seçimdir. Sadece bin 398 belediye başkanlığı değil onun yanında belediye meclis üyelikleri arkasından tamamlayıcı unsur olarak il genel meclisi üyelikleri belirlenmektedir. Ayrıca muhtarların da seçimi olmaktadır. Bu süreç içerisinde belediye başkanlıklarında büyükşehir, alt birimleri olan ilçe belediyeleri dikkate alındığı zaman oluşmuş olan sağduyu birlikteliğini, Cumhur İttifakı beraberliğini, “Belediye meclis üyeliklerine de nasıl taşırız” düşünülmüştür. Geçmişten kazanılan tecrübeler ışığında da iki parti bir araya gelerek, var olan belediye meclis üyeliklerini nüfusa ve o ilçenin büyüklüğüne bağlı olarak belirlemiştir. Söz gelimi bir ilçede 45 belediye meclis üyesi vardır, bir başka ilçede 15’dir veya belde daha aşağıdaki bir rakamdadır. Bunları bir araya getirebilmek açısından da arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma ortamına girmiştir. Belediye meclis üyeliklerinin taksiminde veri 2014 mahalli idareler seçim sonuçları olarak esas alınmıştır. O veri üzerinde nispi temsile dayalı bir anlayışla belediye meclis üyeliklerini dağılımı sağlanmıştır. Ve başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Şu an için belediye meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakını oluşturan iki partinin dengeli, adaletli bir yapılanması söz konusu olmuştur. Tabii belediye meclis üyeliklerine müracaat çok olur. Herkes bu görevde hizmet sunmak isteyebilir. Onun içinde de her partiye müracaatlar tahminin üzerinde gerçekleşir. Bunu dikkate aldığınızda bu yapılanma içerisinde belediye meclis üyeliklerinde kendisini ifade edememiş arkadaşlarımız tabiatıyla 'Niye yokuz' diye bir üzüntü duyuyorlar. Ama bunlar her seçim döneminde olur. Bu seçim döneminde bu dengeli, adaletli yaklaşıma itirazlar söz konusu olmamıştır. Genel kabul görmek suretiyle tüm il, ilçe ve belde belediyelerindeki meclis üyeliklerini düzenlenmesi de gerçekleşmiştir. Onlar da yine aynı saatlerde ilçe seçim kurullarına görevli kılınan insanlar eliyle ulaştırılmıştır. Şuan için MHP’de belediye meclis üyeliklerinde önemli bir sıkıntı yaşanmamaktadır. AK Parti’den elde edilen bilgilere baktığınızda orada da çok fazla rahatsızlık olmadığı görülmektedir. Burada ifade etmek istediğim konu şudur: Mahalli idareler seçimlerine Cumhur İttifakını oluşturan partiler, huzur içerisinde kendilerine güvenerek, vatandaşla bütünleşmeye hazır hale gelerek birlikte bir sonuç elde etmeyi amaçlamaktadırlar. İnşallah öyle olacaktır.

"İSTANBUL'DA YENİKAPI GİBİ MUHTEŞEM BİR MİTİNG ‘YILDIRIM’ GİBİ ÇAKAR"

Ortak miting sadece Ankara’da mı olacak ve bir tarih var mı?

Planlama genellikle Cumhur İttifakı'nın ağırlıklı partisi AKP olduğu için onların çalışma düzenine uygun tarzda yapılıyor. Eğer isterlerse Ankara, İstanbul ve başka şehirler bizim de takvim uygun düşerse görüşülebilir... Aynen Yenikapı'daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul'da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul'da 'yıldırım' gibi çakar…