AK Parti; Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye’de MHP’yi destekleyecek. MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize’de AK Parti adayına destek olacak.
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Cumhur ittifakı 17 ilde daha genişledi
Cumhur İttifakı genişledi. İttifakın ortak adayla gireceği şehir sayısı 51’e yükseldi. Bu illerin 44'ünde AK Parti, 7'sinde MHP adayı desteklenecek
Etiketler: recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı
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