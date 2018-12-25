  • BIST 90.762
  • Altın 216,220
  • Dolar 5,3086
  • Euro 6,0449
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Cumbaşkanın'dan müjdeli haber

»
Cumbaşkanın'dan müjdeli haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda çok önemli müjdeler verdi.

Erdoğan "Yılbaşından itibaren konutlarda elektrik kullanımında yüzde 10 indirim yapıyoruz. Doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Milletimize hayırlı olsun" dedi. Erdoğan ayrıca 2019’un da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildiğini açıkladı.
     Erdoğan "Bütçemizin verdiği imkanların en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz" dedi. 2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti."Cumhur ittifakı ruhunu Genel Kurul’da da yaşatan tüm vekillere şükranlarımı sunuyorum. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 2019 bütçe kanunu ile 2017 kesin hesap kanununun milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İyi parti hangi illerde adaylarını belirledi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  • Müjdat gezen savcıya ne dedi?24 Aralık 2018 Pazartesi 15:12
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
  • Metin akpınarla müjdat gezen adliyede24 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  • İstifa iddialarına ne yanıt verdi?21 Aralık 2018 Cuma 17:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar21 Aralık 2018 Cuma 16:27
  • 4 Büyükşehir Belirlendi19 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
  • İstanbul ve Ankara İsimleri Belli Oldu18 Aralık 2018 Salı 23:27
  • AKP 2, MHP 8'den Vazgeçti18 Aralık 2018 Salı 17:15
  • Eleştriler Tansiyonu Yükseltti18 Aralık 2018 Salı 17:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim