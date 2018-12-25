Cumbaşkanın'dan müjdeli haber

Erdoğan "Yılbaşından itibaren konutlarda elektrik kullanımında yüzde 10 indirim yapıyoruz. Doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Milletimize hayırlı olsun" dedi. Erdoğan ayrıca 2019’un da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildiğini açıkladı.
Erdoğan "Bütçemizin verdiği imkanların en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz" dedi. 2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti."Cumhur ittifakı ruhunu Genel Kurul’da da yaşatan tüm vekillere şükranlarımı sunuyorum. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 2019 bütçe kanunu ile 2017 kesin hesap kanununun milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Erdoğan "Yılbaşından itibaren konutlarda elektrik kullanımında yüzde 10 indirim yapıyoruz. Doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Milletimize hayırlı olsun" dedi. Erdoğan ayrıca 2019’un da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildiğini açıkladı.
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