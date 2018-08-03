  • BIST 95.084
  • Altın 197,201
  • Dolar 5,0812
  • Euro 5,8840
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATSK duyurdu... Bugün öldürüldüler

Çukur'un Yamaç'ı sevgilisiyle aşk tazeledi!

»
Çukur'un Yamaç'ı sevgilisiyle aşk tazeledi!
Aras Bulut İynemli, üç yıldır beraberlik yaşadığı oyuncu Bige Önal’la Göcek’te tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu.

‘Çukur’ dizisinde Yamaç karakteriyle fenomen olan Aras Bulut İynemli, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bige Önal’la tatil yapıyor. Çift, kiraladıkları ‘Bertuğ Bey’ isimli tekneyle Göcek koylarını gezerek, aşk tazeledi. Koyları dolaşan ikili, kahvaltıdan sonra kendilerini serin sulara bırakarak, deniz keyfi yaptı.

Tekneden suya atlayan İynemli, “Yuppi!” diye bağırarak etrafı inletti. Makarnayla denizin içinde oynayan ikili, aşka gelerek dakikalarca öpüştü. Sudan çıkan sevgililer, teknenin içinde de romantik anlar yaşamaya devam etti.

Bir ara duş alan Önal, kırmızı mayosuyla firikik verdiğini fark edince, eliyle önlem aldı.

1-020.jpeg2-105.jpg3-090.jpg5b63026a8f1ed71cb0a730ef.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meral Kaplan Haber Konseyi'ne konuştu!02 Ağustos 2018 Perşembe 14:46
  • Gonca Sağlam'dan büyük iddia!02 Ağustos 2018 Perşembe 14:15
  • Çocuklar Duymasın'a yeni isim!02 Ağustos 2018 Perşembe 12:32
  • İrem Derici'den nostaljik paylaşım!02 Ağustos 2018 Perşembe 12:24
  • Ferhat Göçer sosyal medyada hamle yaptı, fena yakalandı!02 Ağustos 2018 Perşembe 12:16
  • Eda heyecan yarattı!02 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
  • Bade İşçil: Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak?02 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
  • Ebru Şallı bodrumda aşka geldi!02 Ağustos 2018 Perşembe 09:45
  • Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde02 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
  • Arabada öpüşürken paparazzilere de böyle yakalandı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim