Çukur'un Yamaç'ı sevgilisiyle aşk tazeledi!

Aras Bulut İynemli, üç yıldır beraberlik yaşadığı oyuncu Bige Önal’la Göcek’te tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu.

‘Çukur’ dizisinde Yamaç karakteriyle fenomen olan Aras Bulut İynemli, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bige Önal’la tatil yapıyor. Çift, kiraladıkları ‘Bertuğ Bey’ isimli tekneyle Göcek koylarını gezerek, aşk tazeledi. Koyları dolaşan ikili, kahvaltıdan sonra kendilerini serin sulara bırakarak, deniz keyfi yaptı.

Tekneden suya atlayan İynemli, “Yuppi!” diye bağırarak etrafı inletti. Makarnayla denizin içinde oynayan ikili, aşka gelerek dakikalarca öpüştü. Sudan çıkan sevgililer, teknenin içinde de romantik anlar yaşamaya devam etti.

Bir ara duş alan Önal, kırmızı mayosuyla firikik verdiğini fark edince, eliyle önlem aldı.