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Çukur'un güzelinden bikinili paylaşım

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Çukur'un güzelinden bikinili paylaşım
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un 'Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 158 binin üzerinde beğeni aldı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, soluğu Amerika’da aldı. 

Oyunculuk eğitimi için gittiği Amerika’nın Las Vegas eyaletini ziyaret eden Deniz, çektirdiği bikinili bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Las Vegas sokaklarında bikini ve paresoyla gezen Dilan Deniz Çiçek’in iddialı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MODELLİK AJANSI İDDİALARI

Dilan Çiçek Deniz, dil ve oyunculuk eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmişti. Sezon arasını eğitimi için değerlendiren güzel oyuncunun aynı zamanda bir mankenlik ajansıyla da sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. 

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