Çukurova dizisinde 3 Alışık!

Uğur Güneri Yazdı...

Bir dönemin efsane dizisi Hanımın Çiftliği'nden çeyrek asır sonrasının (70’lerin) esintilerini taşıyan Bir Zamanlar Çukurova’nın senaristi Ayfer Tunç’um ayrıca baş rolünü Rıchard Gere’nin oynadığı “O güzel Günler” filminden de esinlendiği bir gerçek… Ama olsun… Ortaya tasarım, mekan, oyunculuk ve yönetim olarak gerçekten güzel bir iş çıkmış… (Bu arada küçük bir parantez açalım Kahya rolündeki Bülent Polat’a… Şesu karakteriyle çok başarılı olduğu Avrupa Yakası’ndan aniden ayrıldıktan tam 14 yıl sonra karşımıza muhteşem bir dönüşle çıktı.)

Neyse… Gelelim asıl konumuza… Yani Fekeli olarak karşımıza çıkan Kerem Alışık’a… Ve Rahmetli babası Sadri Alışık’a ve de bu haftaki son bölümde Fekeli’nin gençliği olarak karşımıza çıkan torun Sadri’ye… (Kerem İle Sibel Turnagöl’ün oğulları)

Kerem ile oğlu Sadri tamam da, rahmetli Sadri Alışık'ın dizide oynamıyor ki derseniz, sizi 35 yıl öncesine götüreyim…

TRT’de 1983-84 sezonun yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisi olağanüstü bir ilgiyle karşılanmıştı… Cumhuriyetin ilk dönemlerinde iki aile arasındaki çatışmaları merkeze alan dizinin senaryosunu ise büyük usta Atilla İlhan yazmıştı… Can Gürzap, Serap Aksoy, Selçuk Özer, Meral Gökçe, Selda Alkor Çolpan İlhan (Atilla İlhan’ın kardeşi) ve Sadri Alışık gibi dönemin en ünlü isimleri dizinin temelini oluşturuyordu…

Şimdiii, Kartallar’a bir nokta koyup o yıllarda Taksim’den Harbiye ve Şişli’ye doğru eğlence mekanlarının sıralandığı bölgeye gidelim…