ÇUKUROVA DİZİSİNDE 3 ALIŞIK

Uğur Güneri / Yazar

Bir dönemin efsane dizisi Hanımın Çiftliği'nden çeyrek asır sonrasının (70’lerin) esintilerini taşıyan Bir Zamanlar Çukurova’nın senaristi Ayfer Tunç’um ayrıca baş rolünü Rıchard Gere’nin oynadığı “O güzel Günler” filminden de esinlendiği bir gerçek… Ama olsun… Ortaya tasarım, mekan, oyunculuk ve yönetim olarak gerçekten güzel bir iş çıkmış… (Bu arada küçük bir parantez açalım Kahya rolündeki Bülent Polat’a… Şesu karakteriyle çok başarılı olduğu Avrupa Yakası’ndan aniden ayrıldıktan tam 14 yıl sonra karşımıza muhteşem bir dönüşle çıktı.)

Neyse… Gelelim asıl konumuza… Yani Fekeli olarak karşımıza çıkan Kerem Alışık’a… Ve Rahmetli babası Sadri Alışık’a ve de bu haftaki son bölümde Fekeli’nin gençliği olarak karşımıza çıkan torun Sadri’ye… (Kerem İle Sibel Turnagöl’ün oğulları)

Kerem ile oğlu Sadri tamam da, rahmetli Sadri Alışık'ın dizide oynamıyor ki derseniz, sizi 35 yıl öncesine götüreyim…

TRT’de 1983-84 sezonun yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisi olağanüstü bir ilgiyle karşılanmıştı… Cumhuriyetin ilk dönemlerinde iki aile arasındaki çatışmaları merkeze alan dizinin senaryosunu ise büyük usta Atilla İlhan yazmıştı… Can Gürzap, Serap Aksoy, Selçuk Özer, Meral Gökçe, Selda Alkor Çolpan İlhan (Atilla İlhan’ın kardeşi) ve Sadri Alışık gibi dönemin en ünlü isimleri dizinin temelini oluşturuyordu…

Şimdiii, Kartallar’a bir nokta koyup o yıllarda Taksim’den Harbiye ve Şişli’ye doğru eğlence mekanlarının sıralandığı bölgeye gidelim…

İstanbul gecelerinin genç ve zengin jenerasyonu hemen her gece buralarda… Baş rollerde rahmetli Mete Küçükberber, Nadir Ermiş, futbol sahalarından eğlence dünyasına transfer olan Kerem Alışık gibi isimler var…Dönemin en popüler bazı şarkıcıları, oyuncuları ile arkadaşlıkları gazetelerden eksik olmuyor…

Evet… Baba Sadri ekranda döktürüyor, oğlu Kerem de gecelerde…

Şimdi özel hayatlarla ilgili uzun bir atlama yaparak yakın döneme geçelim…

Bir süre sonra anne ve baba mesleğine geçmeye karar verdi Kerem. 1995 yılından itibaren sinema ve dizi oyuncusu olarak pek çok yapıma başarılı oyunculuğu ile dikkat çekti, ödüller aldı. 1997 yılında annesi Rahmetli annesi Çolpan İlhan ile birlikte açtıkları Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde halen oyunlar sergilemekte, oyuncular yetiştirmekte…

Bir atlama daha yaparak geliyoruz Bir zamanlar Çukurova dizisine…

Kerem Alışık 4-5 hafta oldu Fekeli rolüyle diziye katılalı… Ama ilk bölümden beri rahmetli babası Sadri Alışık’ı da ortak ediyor diziye. Nasıl mı?

Uhuletle ve suhuletle ortak ediyor… Yani sessiz, sakin, yumuşak bir şekilde …

Çünkü; babası Sadri Alışık 34 sene önce Kartallar Yüksek Uçar’da “Banazlı İsmail” olarak ;”uhuletle ve suhuletle” sözünü o kadar çok kullanıyordu ki, halk arasında moda olmuş, dile düşmüştü...

Fekeli karekteri ile diziye katılan Kerem, özellikle manevi evladı gördüğü Yılmaz'a (Uğur Güneş) sık sık öğüt verirken işleri hep uhuletle ve suhuletle yapmasını öneriyor. Bu sözlerle de rahmetli babası Sadri’ye göndermeler yapıp anıyor…

İşte böyle…Diziden yola çıkıp, kısa bir nostalji turu atarken, bir vefalı evlat Kerem profili de çizmiş olduk...