Çukurlarına gömüldüler!

Operasyonlarda bir haftada 45 terörist öldürüldü. Çukurca’da ise 2 terörist bomba yerleştirecekleri yola çukur kazarken öldürüldü. Şırnak’taki operasyonda da 6 hain etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik geçen hafta yürütülen operasyonlarda 45 terörist öldürüldü. Dün Hakkâri Çukurca'da bomba yerleştirecekleri yola çukur kazan 2 PKK'lı, etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta ise 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.



Hakkari Çukurca'da teröristlerin yola döşediği bomba patlatıldı.

1 HAFTADA 45 PKK'LI ETKİSİZ



PKK'ya yönelik yurt içi ve yurtdışında geçtiğimiz hafta boyunca yürütülen operasyonlar kapsamında 45 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 45 PKK'lı etkisiz hale getirildi. PKK'lılarca kullanılan 8 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, ikiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 araç ele geçirildi.

ÇUKURLARINDA ÖLDÜRÜLDÜLER: Hakkâri Çukurca'da ise yola açtıkları çukura patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı terörist, bombayı infilak ettiremeden ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyon başlatıldı. Şemdinli ilçesinde de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan üç mağarada ele geçirildi.

BOMBASIYLA PATLADI: Şanlıurfa Suruç'ta emniyet binasına bombalı araçla saldırmak isteyen kadın terörist, dur ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi. Teröristin kapıda görevli polisler tarafından farkedildiği öğrenildi. Araçta, demir ile güçlendirilmiş TNT ve C-4 karışımı 50 kilo patlayıcı olduğu tespit edildi. Şanlıurfa Valiliği teröristin 23 Nisan ve 1 Mayıs kutlamaları ile referandumu protesto eden gruplara yönelik eylem hazırlığında olduğunu bildirdi.

ÖRGÜTE AİT 30 TON ZEHİR İMHA EDİLDİ: Diyarbakır Lice'de PKK'nın önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve piyasa değeri 150 milyon lira olan 30 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi.

KULP'TA OPERASYON HAZIRLIĞI: Diyarbakır Kulp'a bağlı 7 köyde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Bu arada terör örgütü 26 yıl önce ölen 10 teröristin isimlerini önceki gün kendi yayın organlarında açıkladı.

SİLAHLARI CAMİDEN ÇIKTI

Diyarbakır Silvan'da Üçbasamak Köyü Dağarcık Mezrası camisinde teröristlerin mühimmatları bulundu. İhbar sonrası yapılan baskında camide 2 Kalaşnikof tüfek, çok sayıda fişek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'TA 6 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

BOYNUNDA HAÇ

Dün 2 askerin şehit olduğu Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 6 terörist öldürüldü. Operasyonun üçüncü gününde öldürülen terörist sayısı 33'e yükseldi. Öldürülen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olduğu görüldü.