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SON DAKİKA"Çukurlara Gömülmekten Kurtulamayacaklar"

"Çukurlara Gömülmekten Kurtulamayacaklar"

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"Çukurlara Gömülmekten Kurtulamayacaklar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyon yapılacağının haberini veren Erdoğan, konu hakkında Trump ile görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

"Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda." diyen Erdoğan, her an operasyona başlayabileceklerinin sinyalini verdi.

Teröristlerin operasyona karşı tedbir niteliğinde çukurlar kazdığını belirten Cumhurbaşkanı, "Ne yaparlarsa yapsınlar askerlerimiz geldiğinde hepsi o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar." şeklinde konuştu.

Ankara-Konya tren hattındaki kazaya da değinen Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken olayın sorumlularının en kısa zamanda tespit edilerek yasalar içerisinde hesabının sorulacağına vurgu yaptı.

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