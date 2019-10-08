ÇUKUR'DA YAMAÇ İLE NEHİR ERİK DALI İLE COŞTULAR!

Çukur 71. bölümüyle izleyiciyle buluştu. #ÇukurEvimizYamaçBabamız etiketiyle seyirci karşısına çıkan diziye Yamaç ve Nehir'in sokak ortasında dans ettiği sahne damga vurdu. O anlarda "Ve dans edenler deli sanıldı, müziği duyamayanlar tarafından" şeklindeki duvar yazısı da dikkatleri çekti.
Baleden, halk oyunlarına kadar pek çok dansı birlikte deneyen Yamaç ve Nehir'in o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Hazal Subaşı ve Aras Bulut İynemli ile ilgili Twitter'da pek çok yorum yapıldı.
İşte Twitter'da yazılanlar:
"Deli deliyi çekiyor"
"Deli deliyi görünce çomağını saklarmış. Yamaç ile Nehir'in durumu tam olarak, o!"
"#ÇukurEvimizYamaçBabamız yamaç bir filmde her rolü yapıyor deli şizofren akıllı bide kendine uygun sevgili buldu yakıştılar"
"Bu sahneye düşmeyen de ne bilim