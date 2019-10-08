ÇUKUR'DA YAMAÇ İLE NEHİR ERİK DALI İLE COŞTULAR!

Çukur'un yayınlanan son bölümüne Yamaç ve Nehir'in dans sahneleri damga vurdu. Hazal Subaşı ve Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı karakterler baleden halk oyuncularına bir çok oyun sergiledi.

Çukur 71. bölümüyle izleyiciyle buluştu. #ÇukurEvimizYamaçBabamız etiketiyle seyirci karşısına çıkan diziye Yamaç ve Nehir'in sokak ortasında dans ettiği sahne damga vurdu. O anlarda "Ve dans edenler deli sanıldı, müziği duyamayanlar tarafından" şeklindeki duvar yazısı da dikkatleri çekti.

Baleden, halk oyunlarına kadar pek çok dansı birlikte deneyen Yamaç ve Nehir'in o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Hazal Subaşı ve Aras Bulut İynemli ile ilgili Twitter'da pek çok yorum yapıldı.

İşte Twitter'da yazılanlar:

"Deli deliyi çekiyor"

"Deli deliyi görünce çomağını saklarmış. Yamaç ile Nehir'in durumu tam olarak, o!"

"#ÇukurEvimizYamaçBabamız yamaç bir filmde her rolü yapıyor deli şizofren akıllı bide kendine uygun sevgili buldu yakıştılar"

"Bu sahneye düşmeyen de ne bilim