Cuhurbaşkanı AKP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programın da İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Tanıtım programına TBMM başkanı Binali yıldırımla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe adaylarını açıkladı işte o isimler...

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atilla Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabi burada bir açıklama yapmam lazım. Zeytinburnu'nda üç dönem belediye başkanlığı yapmış olan Murat kardeşimizi biz Beykoz'a kaydırdık. Ve şimdi şöyle bir anlayış yayılıyor. "Ya bizim içimizde yok muydu?" Ne demek bizim içimizde? Bizim dışımızda var mı ya? Bizim görevimiz emaneti ehline vermektir. Başarılı üç dönem Zeytinburnu'nda şimdi de Beykoz'a verdik. Beykoz'da da biz Murat beye çok çok güveniyoruz". dedi

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: Mehmet Tevfik Göksü

Esenyurt: Azmi Ekinci

"Azmi bey eski bir milletvekilimiz, Esenyurt'a gönderiyoruz. İnşallah Azmi bey ile beraber azmin kararlılığın gayreti inşallah yapacağız. Hayırlı olsun". şeklinde konuştu.

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Tuzla: Şadi Yazıcı

Şişli: Nihal Yıldırım

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

AK Parti İstanbul’da 3 ilçeyi MHP’ye bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin İstanbul adaylarını açıkladı. Erdoğan; Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de AKP'nin değil MHP'nin adaylarının destekleneceğini duyurdu.Erdoğan 39 ilçesi bulunan İstanbul’da 36 ilçenin adayını açıkladı.AKP; Beşiktaş, Maltepe ve Silivri’de aday göstermedi.

Erdoğan bu üç ilçede MHP’nin adaylarının destekleneceğini duyurdu.

İşte o adaylar;

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykal

Silivri: Volkan Yılmaz