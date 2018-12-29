Cuhurbaşkanı AKP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı

Tanıtım programına TBMM başkanı Binali yıldırımla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe adaylarını açıkladı işte o isimler...
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atilla Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabi burada bir açıklama yapmam lazım. Zeytinburnu'nda üç dönem belediye başkanlığı yapmış olan Murat kardeşimizi biz Beykoz'a kaydırdık. Ve şimdi şöyle bir anlayış yayılıyor. "Ya bizim içimizde yok muydu?" Ne demek bizim içimizde? Bizim dışımızda var mı ya? Bizim görevimiz emaneti ehline vermektir. Başarılı üç dönem Zeytinburnu'nda şimdi de Beykoz'a verdik. Beykoz'da da biz Murat beye çok çok güveniyoruz". dedi
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Tevfik Göksü
Esenyurt: Azmi Ekinci
"Azmi bey eski bir milletvekilimiz, Esenyurt'a gönderiyoruz. İnşallah Azmi bey ile beraber azmin kararlılığın gayreti inşallah yapacağız. Hayırlı olsun". şeklinde konuştu.
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Tuzla: Şadi Yazıcı
Şişli: Nihal Yıldırım
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
AK Parti İstanbul’da 3 ilçeyi MHP’ye bıraktı
Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin İstanbul adaylarını açıkladı. Erdoğan; Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de AKP'nin değil MHP'nin adaylarının destekleneceğini duyurdu.Erdoğan 39 ilçesi bulunan İstanbul’da 36 ilçenin adayını açıkladı.AKP; Beşiktaş, Maltepe ve Silivri’de aday göstermedi.
Erdoğan bu üç ilçede MHP’nin adaylarının destekleneceğini duyurdu.
İşte o adaylar;
Beşiktaş: Serkan Topeli
Maltepe: Ahmet Baykal
Silivri: Volkan Yılmaz