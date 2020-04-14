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SON DAKİKABTP Genel Başkanı Haydar Baş, Covid-19 Nedeniye Hayatını Kaybetti

Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için Taziye Mesajı

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Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı mesajda, "KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun." ifadeleri yer aldı

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