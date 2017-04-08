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Cudi Dağı'nda operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Cudi Dağı'nda operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilirken, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Tankçı Astsubay Mustafa Özdil-6 Operasyonu kapsamında Derebaşı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin Kandil, Mehmet ve Can kod adlarını kullandıkları tespit edildi.   

Operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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