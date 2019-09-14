CÜBBELİ AHMET'İN İBB'DEN ALDIĞI İHALELER MECLİS GÜNDEMİNDE!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan aldığı iddia edilen ihaleler TBMM gündemine taşındı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, damadının belediyelerden birçok ihale aldığı iddiası ortaya çıkan Cübbeli Ahmet’e bağlı vakıf ve derneklere hükumete yakın birçok kaynaktan destek sağlandığınına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Vekil, Ekrem İmamoğlu’na oy verilmesinin haram olduğu iddiasında bulunan Cübbeli Ahmet’e yakın bazı vakıflara resmi plaka bile tahsis edildiğini belirterek “Cübbeli Ahmet’e bağlı vakıf ve derneklere arazi, bina ve maddi destek sağlandığı çok açıktır. 15 Temmuz darbe girişiminden ders almayan iktidarın halen cemaat ve tarikatlarla iş birliği içinde olması ülkemiz ve geleceğimiz açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.