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Cübbeli Ahmet ilk defa bir kadının programına katıldı

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Cübbeli Ahmet ilk defa bir kadının programına katıldı
Geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin Nabzı Özel programına konuka olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın 10 yıl sonra bir kadın sunucunun programına katıldığı ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 17 Ocak 2020 tarihinde Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel adlı programda sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olmuş ve açıklamalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

4 saate yakın ekranda kalan Cübbeli'nin 10 yıl sonra ilk defa bir kadın moderatörün sunduğu programa katılarak bir ilki gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

CÜBBELİ "10 YIL ÖNCE KATILDIM" DEMİŞTİ

Cübbeli, 27 Haziran 2019 tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, en son 10 yıl önce, hocasından icazet alarak bir kadın sunucunun programına katıldığını duyurmuştu.

 

 

 

DİDEM ARSLAN YILMAZ 4 YIL ÖNCE DAVET ETMİŞTİ

Cübbeli Ahmet Hoca, 2016 yılında CNN Türk'te yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı programa telefon bağlantısı yapmıştı. Didem Arslan Yılmaz, Cübbeli Ahmet'e "Kadınlarla program yapmadığınız söylenir. Eğer böyle bir çekinceniz yoksa ben sizinle bir program yapmak isterim." diyerek program teklifinde bulunmuştu. Ünlü moderatörün bu isteği yıllar sonra gerçekleşmiş oldu.

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