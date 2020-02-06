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- Polis aracını çalan genci öldürdü.
- Cruise Gemisi Karantina Altında
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Cruise Gemisi Karantina Altında
Japonya'da 3 bin 700 yolcunun olduğu cruise gemisi şu an coronavirüsü nedeniyle karantina altında.
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- 11:05 - Polis aracını çalan genci öldürdü.
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- 17:03 - KIZILAY BAŞKANI DERHAL TUTUKLANMALI
- 16:56 - Corona Sadece Türkiye'yi olumlu etkileyebilir
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