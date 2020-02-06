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Cruise Gemisi Karantina Altında

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Cruise Gemisi Karantina Altında
Japonya'da 3 bin 700 yolcunun olduğu cruise gemisi şu an coronavirüsü nedeniyle karantina altında.

    Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan 10 kişinin daha coronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 bin 700 kişilik gemide enfekte olanların sayısı 20'ye yükselmiş oldu.

     
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      Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Kong'lu bir yolcunun Wuhan coronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirilmeye başlanmıştı.

       
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        Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından dün 10 yolcuda devam eden testlerle birlikte bugün 10 yolcuda daha coronavirüsü testleri pozitif çıktı.

         
        4GİZLİLİK ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ

          GİZLİLİK ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ 

          Gemide testleri pozitif çıkan 20 kişi hastaneye gönderilirken görevlilerin gizlilik çabası da dikkat çekti. Japonya Sahil Güvenlik üssünde yolcular ambulansa transfer edildiğinde koruyucu giysiler giyen görevliler barikat hazırlıyor.

           
          5KOMAYA GİRMEKTEN KORKUYORUM

            'KOMAYA GİRMEKTEN KORKUYORUM' 

            Geminin içerisinde bulunan İngiliz çift Facebook hesaplarına yükledikleri videoda, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü ve bu suyun da yemeklerde kullanıldığını açıkladı.

             
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              Çift, "Şu an gerçek anlamda karantinadayız, hem de bir geminin içerisinde sanırım buradan bir hastaneye de götürülmeyeceğiz. Enfekte olan 10 kişi hastanelere götürülecek ama biz burada kabinlerde sıkışıp kaldık. İnsülin kullanmam gerekiyor umarım yetersiz gıda nedeniyle komaya girmem çünkü gemide kimse hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

               
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                Geminin içerisindeki yolcular sosyal medya üzerinden fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Görüntülerde özel giysili ekiplerin boş koridorlarda bir yerden bir yere koştukları görülüyor.

                 
                8ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İÇTİNİZ Mİ DİYE SORUYORLAR

                  ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İÇTİNİZ Mİ DİYE SORUYORLAR 

                  Dünya basını da gemiden gelen tüm gelişmeleri canlı yayınlarla ve son dakikalarla takip ediyor. Yolcuların bazıları sosyal medya üzerinden karantinadaki gemide yapılan testlerin ne olduğunu anlattı.

                   
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                    Kabinlere gelen sağlık görevlilerinin ateşlerini ölçtüklerini, öksürme, ağrı gibi semptomşları olup olmadıklarının sorulduğunu ve ateş düşürücü içip içmediklerinin merak edildiğini ifade etti.

                     
                    10CEHENNEM GİBİ

                      "CEHENNEM GİBİ" 

                      Gemideki yolculardan biri olan Olivia Capodicasa, geminin karantinaya alındığında büyükannesiyle birlikte yolculuğunun son gecesindeydi. Avustralyalı genç kadın yaşananları 'cehennem' olarak nitelendirdi. Capodicasa, "24 saat buradayız bütün gün tv izlemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

                       
                      11JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA

                        JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA 

                        Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, enfekte olanların tıbbi bir tesise taşınacağını, kalan binlerce kişinin ise 14 gün boyunca Carnival Corp gemisinde karantinaya alınacağını açıkladı.

                         
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                          Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.

                           
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                            Sağlık bakanı Kato gemide karantinada olanların tamamının virüs testinden geçirileceğini açıkladı.

                             
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                              Enfekte olan 10 kişiden 3'ü Japonya, 2'si Avustralya, 1 ABD, 1 Filipin, 3'ünü ise Hong Kong vatandaşı olduğu açıklandı.

                               
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                                Geminin dışından çekilen karelerde onlarca sağlık görevlisinin yoğun bir biçimde çalıştığı görülüyor.

                                 
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                                  Salgından şu ana kadar dünya genelinde 492 kişi yaşamını yitirmiş durumda. 25 ülkede 24 bin 500 kişinin ise enfekte olduğu belirtiliyor. Çin'de 60 milyona yakın insan kilit altında ve üç şehirde binden fazla tvaka bildirildi.

                                   
                                  17HONG KONGDA DA CRUISE GEMİSİ KARANTİNADA

                                    HONG KONG'DA DA CRUISE GEMİSİ KARANTİNADA

                                    Hong Kong'da da bir cruise gemisi karantinada Kai Tak Terminali'nde demirlemiş vaziyette. Bin 800 kişilik gemide 30 kişilik personelin hasta olduğu ancak şu an durumlarının iyi olduğu açıklandı. Gemide taramalar devam ediyor.

                                     
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