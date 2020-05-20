Covid-19'un Yeni Merkez Üssü Felakete Sürükleniyor

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar bir günde en yüksek ölüm gerçekleşti.

Brezilya'da son 24 saatte bin 179 kişi yaşamını yitirdi. Corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da bir günde 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, hala salgını küçümsemeye ve karantina uygulamalarına karşı çıkmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede bin 179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumuna yükseldi.

Yeni tip corona virüs salgınında vaka sayısı hızla artarak devam eden ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'da virüsten bir günde ölenlerin sayısı binin üzerine çıkmasına ve vaka sayısı her gün yeni bir rekor kırmasına rağmen geçtiğimiz hafta sonu Rio de Janeiro kentinde gece kulüpleri ve plajlar açıktı. Eğlenmeye gidenler sosyal mesafeye dikkat etmediği gibi maske de takmadı.

Brezilya'da halkın bu kadar rahat davranmasının nedeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun her fırsatta corona virüsle mücadeleyi küçümsemesi. Daha önce kamuya açık alanlarda maske de takmayan Bolsonaro her fırsatta sokağa çıkmaya ve karantina karşıtı mesajlar vermeye devam ediyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun bu tutumu nedeniyle iki sağlık bakanı görevlerinden ayrıldı. Corona virüsle ilgili çalışma yapan bilim insanları, Brezilya'da testlerin çok sınırlı olduğunu, ülkedeki vaka ve ölüm sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.

Brezilya'nın Manaus ve Sao Paulo kentlerinde salgından yaşamını yitirenlerin toplu mezarlara konulduğu görülüyor.

Brezilya'nın yanı sıra Latin Amerika'da corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Peru'da corona virüs vaka sayısı 100 bini aşarken, şimdiye kadar 3 bin kişi yaşamını yitirdi. Şili'de salgın nedeniyle vaka sayısı 50 bini geçerken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 500'den fazla.