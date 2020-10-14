Covid-19'la ilgili 100 yıllık aşıdan umut

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken bilim insanları da Covid-19’u yenecek bir aşı ya da ilaç bulabilmek için yoğun bir mücadele veriyor. İngiliz bilim insanlarının yaptığı son çalışma ise 100 yıllık verem aşısıyla ilgili umut verici so

Koronavirüs dünya çapında yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı saran ikinci dalga korkusu da giderek büyüyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 38 milyonu aştı. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise kritik eşik olan 1 milyonu geçtiğimiz günlerde geçmişti.

Bilim insanları bir an önce koronavirüs salgınını bitirecek bir aşı geliştirmek için çalışıyorlar. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlar yaptıkları araştırmadan son derece çarpıcı bir sonuç elde ettiler.



Bu araştırmaya göre 1921’den beri yani 100 yıldır hayatımızda olan BCG (Verem) aşısı koronavirüs için geçici de olsa umut veren bir çözüm sunabilir!

Verem aşısı 1921 yılında tüberküloz hastalığından korunmak için geliştirilmişti. İngiliz bilim insanları verem aşısının koronavirüste hayat kurtarıcı bir rol oynayıp oynayamayacağını araştırıyor.

İngiliz uzmanların çalışmasına göre ise bu aşı başka enfeksiyonlarda da etkili oluyor. Exeter Üniversitesi'ndeki bu yeni araştırmaya bin kişi katılıyor. İngiltere'de milyonlarca insan çocukken BCG aşısı yaptırmış olsa da aşının işe yaraması için tekrarlanması gerekiyor.

Aşılar genel anlamda vücutlarımızı belirli bir enfeksiyonla savaşmak ve bağışıklık tepkisi vermek için eğitiyor. Ancak bu süreç aynı zamanda bağışıklık sistemimizde geniş çaplı bir değişikliğe de yol açıyor. Bu da diğer enfeksiyonlara vereceğimiz tepkiyi de artırıyor.



Bilim insanlarının umudu da aşının bu etkisi sayesinde koronavirüse karşı da antikor geliştirmemizi sağlayabilmek.

BCG aşısıyla ilgili daha önce yapılan araştırmalarda aşının yeni doğanlarda sepsis ve zatürreyi %38 oranında azalttığı ortaya çıkmıştı.



Güney Afrika'da yapılan bir diğer çalışmada ise aşının burun, boğaz ve akciğerlerdeki enfeksiyonları %73'e kadar azalttığı ortaya çıktı. Hollanda'da yapılan bir deneyde de BCG'nin vücuttaki sarı humma virüsünü azalttığı görüldü. Çalışmanın yürütüldüğü Exeter Üniversitesi'nden Prof. John Campbell BBC'ye yaptığı açıklamada bu bulguların küresel çapta önem arz ettiğini söylüyor.