Covid-19'da Başarı Gösteren Almanya'dan Korkunç Rakamlar

Corona virüsü ile etkili bir yöntem izleyerek mücadele eden Almanya'da güncel corona virüsü verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde ülke genelindeki vaka sayısının 2 bin 866 artarak 130 bin 450'ye çıktığını duyurdu. Enstitü tarafından yapılan açıklamada ölüm sayısı da 315 artarak 3 bin 569'a fırladı. Almanya'da önceki gün 2543 vaka tespit edilmişti.

Almanya’da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Ülkede salgınla mücadelede en ön safta mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısının 2 bin 866 artarak 130 bin 450’ye çıktığını duyurdu.

Böylelikle ülkede corona virüsü vaka sayısı ikinci günde de artış göstermiş oldu. Ülkede vaka sayısında yaşanan düşüşü önceki gün açıklanan 2 bin 543 vaka bozmuştu.

Yapılan açıklamada ülke genelindeki ölü sayısının 315 artarak 3 bin 569’a çıktığı belirtildi.