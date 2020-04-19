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Covid-19 Salgının Son Durum

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Covid-19 Salgının Son Durum
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 160 bin 784’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 332 bin 456’ya yükseldi.

 Virüsü yenen kişi sayısı da 600 bin 006'a çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 639’a yükselirken; vaka sayısı da 194 bin 416’ya çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 175 bin 925 olurken, 23 bin 227 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 143 bin 724’e çıkarken; 4 bin 538 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 151 bin 793 kişide virüs tespit edildiği ve 19 bin 323 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 464’e yükselirken, hasta sayısı 114 bin 217 oldu.

ABD’DE VAKA SAYISI 738 BİN 913

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 738 bin 913 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 015 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 722 bin 209 test yapıldığı bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 031’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 031’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 80 bin 868’e çıktığını açıkladı.

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