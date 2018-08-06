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Courtois Real Madrid'e gidecek mi?

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Courtois Real Madrid'e gidecek mi?
Napoli'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanan Maurizio Sarri aynı felsefeyi Chelsea'de oturtmaya çalışıyor... Ancak Manchester City ile oynanan Community Shield kupası maçı Sarri'nin önünde zorlu bir yol olduğunu ortaya koydu...

İtalyan menajer karşılaşma sonrası zaman istedi... Dünya Kupası'nda mücadele eden 6 oyuncusu ile henüz tanışma fırsatı bile bulamadığını ifade eden Sarri; "Felsefemi oturtmamın ne kadar süreceğini bilemiyorum... Buraya sadece 3 hafta önce geldim ve henüz 6 oyuncu ile tanışmadım bile... Buraya gelirken işimin kolay olmayacağını zaten biliyordum" dedi... 

Sarri menajerinin Real Madrid'e gitmek istediğini söylediği kaleci Courtois hakkında da konuştu... Belçikalı kalecinin geleceği hakkında erken bir yorumda bulunmak istemediğini dile getiren Sarri; "Beni menajerinin değil; Courtois'nın ne düşündüğü ilgilendiriyor... Kendisiyle henüz görüşmedim... Ancak o da menajeri gibi düşünüyorsa,, bu durumu yönetime ileteceğim... Çünkü sadece motivasyonu yüksek oyuncularla çalışmak istiyorum" diye konuştu... 

 

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