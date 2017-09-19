Courtney Stodden cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor!

ABD’li TV yıldızı ve model Courtney Stodden, cesur paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

ABD’li TV yıldızı ve model Courtney Stodden, cesur paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabı Instagram’da 227 binden fazla takipçisi olan ünlü yıldız, güzelliğinin yanından cesur paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Birbirinden seksi pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Courtney Stodden, 2011 yılında Doug Hutchison ile evlenmişti.