COUNTRY MÜZİK ÖDÜLLERİ (CMA) SAHİPLERİNİ BULDU!

Dün gece ABD'de düzenlenen 53. Country Müzik Ödülleri (CMA) görkemli bir törenle sahiplerine verildi. Törenin baş sunucusu Carrie Underwood'a country müziğin ikonik isimleri Reba McEntire ve Dollu Parton da eşlik etti.

Country müziğin en iyilerinin seçildiği ödül töreni dün gece ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da gerçekleşti. Sahne şovlarının yanı sıra elbette törenden önce herkesin ilgi odağı kırmızı halı oldu. İşte kırmızı halıdaki şıklık yarışı… Reese Witherspoon, tek omuzunu kapatan Saint Laurent elbiseyi tercih etti. Gigi Hadid Helmut Lang tasarımı vücudunu saran sade beyaz bir elbise ile gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu. Yıllara meydan okuyan Nicole Kidman ise seçtiği Versace elbisesiyle göz kamaştırdı. 28 yaşındaki genç müzisyen Kelsea Ballerini, Raisa & Vanessa tasarımı bir elbiseyle adeta büyüledi.