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ÇORUM'DA KUDUZ ALARMI!

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ÇORUM'DA KUDUZ ALARMI!
Çorum’da bir inekte görülen kuduz vak'ası köylüleri korkuttu.


İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgilere göre Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyünde yaşayan Mithat Özkan adlı köylünün ineği rahatsızlandı. 
Hayvan sahibi rahatsızlanan ineği için köye veteriner çağırdı. İnekte, kuduz şüphesi belirtileri üzerine itlaf edildi. İnekten alınan numune yapılan incelemeler sonucu pozitif çıktı. 
Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından köye ekipler gönderildi. Köylülerin süt ve yoğurt gibi ihtiyaçlarını kuduz olan ineğin sahibinden aldıklarını belirtmeleri üzerine sağlık görevlileri, köyde yaşayanlarla birlikte ineğin rahatsızlandığı gün köye gelen 52 kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Koyunağılı'nda bulunan hayvanların tamamına aşı yaptı. 

 

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