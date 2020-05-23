Coronavirüs'te Son Durum

Dünya genelinde küresel salgnla mücadele sürerken Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 307 bin 412'ye çıktı.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 340 bin 75 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 160 bin 592 kişi iyileşti.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geride bıraktı ve ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Ülke, salgının yeni merkezi olma yolunda.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı. Cuma günü ise rekor kırıldı. Bir günde 20 bin 803 yeni vaka tespit edildi.



SALGININ YENİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.



Demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip corona virüsten yaşamını yitirdiği belirtiliyor

BOLSONARO'YA TEPKİLER DİNMİYOR

Corona virüsü "hafif bir grip" olarak niteleyen devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya tepkiler sürüyor. Brezilya devlet başkanının başı kabine toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle dertte.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Adalet Bakanı'nın Bolsonaro'yla ilgili federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği suçlamalarını inceliyor. Bolsonaro, salgın nedeniyle önlem alan belediye başkanlarına da öfkeli.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 645 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 97 bin 655 kişi öldü.



AFİRKA'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Afrika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100 bini geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 871 artarak 103 bin 933’e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 473’e ulaştı. En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.



Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 707, Cezayir'de 582, Güney Afrika'da 397, Nijerya'da 221, Fas'ta 197, Kamerun'da 159, Sudan'da 137’ye yükseldi.

Vaka sayının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika (20 bin 125), Mısır (15 bin 786), Cezayir (7 bin 918), Fas (7 bin 332), Nijerya (7 bin 261) olarak sıralandı.



Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

Kıta genelindeki hastanelerde 59 bin 277 kişinin yeni tip corona virüs tedavisi sürüyor.