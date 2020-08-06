  • BIST 1.059
  • Altın 480,037
  • Dolar 7,2278
  • Euro 8,5609
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALibya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!

»
Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!
Son dakika gelişmesi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 19 milyonu aştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişi Kovid-19'a yakalandı. Türkiye'de vaka sayısı 236 bin 112’ye ulaştı.
ABONE OL 
Son dakika! Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 19 milyon 614'e ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Son dakika! Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla;

Brezilya (2 milyon 862 bin 761),

Hindistan (1 milyon 967 bin 700),

Rusya (871 bin 894),

Güney Afrika (529 bin 877),

Meksika (456 bin 100),

Peru (447 bin 624),

Şili (364 bin 723),

İspanya (352 bin 847),

Kolombiya (345 bin 714),

İran (317 bin 483),

İngiltere (307 bin 184),

Suudi Arabistan (282 bin 824),

Pakistan (281 bin 863),

Bangladeş (249 bin 863) ve

İtalya (248 bin 803) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 236 bin 112'ye ulaştı.

Son dakika! Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Arjantin (220 bin 682),

Almanya (214 bin 104),

Fransa (194 bin 29),

Irak (137 bin 556),

Filipinler (119 bin 460),

Endonezya (118 bin 753),

Kanada (118 bin 187) ve

Katar (111 bin 805)."

Son dakika! Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 711 bin 622 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 12 milyon 188 bin 295 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 100 bin 493 aktif vaka bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:27
  • Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:33
  • Yunanistan'da Nobel Barış Ödülü'nün Kübalı sağlıkçılara verilmesini destekleyen girişim büyüyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:56
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Yaptırımlar hala masada31 Temmuz 2020 Cuma 07:10
  • Trump seçimlerin ertelenmesini istiyor?31 Temmuz 2020 Cuma 07:09
  • Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko koronavirüse yakalandı28 Temmuz 2020 Salı 22:25
  • Twitter, sahte video paylaşımı nedeniyle Trump'ın oğluna sınırlama getirdi28 Temmuz 2020 Salı 22:17
  • İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalardaki artış sürüyor28 Temmuz 2020 Salı 22:16
  • İsrail ordusu duyurdu! Takviye asker gönderilecek28 Temmuz 2020 Salı 22:14
  • Almanya'da ikinci dalga endişesi: Vaka sayıları artıyor28 Temmuz 2020 Salı 16:18
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim