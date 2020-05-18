Corona'da Son Durum: Brezilya Vaka Sayısında İtalya'yı Geçti

Corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 805 bini hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bini geçti.

Öte yandan; Brezilya'da kısa sürede artan vaka sayısı İtalya'yı geride bıraktı. Ayrıca ülkede son 24 saatte 485 ölüm yaşandı.

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 805 bin 229, hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bin 732 olarak belirtiliyor.

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 860 bin 56 kişi.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR



BREZİLYA

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi. Brezilya bildirdiği vaka sayısı ile corona virüsün Avrupa'da en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'yı geride bıraktı.

Yeni normale alışmaya çalışan İtalya'da şu an, 225 bin 435 vaka bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 908.