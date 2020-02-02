CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Filipinler'de ise koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu b

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu kaydedildi.

Taburcu edilen kişilerin sayısı 328

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, (NHC) Çin geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

Cesetleri yakılacak

NHC ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin hastanenin yakın yerlerinde krematoryum alanlarında yakılacağını da duyurdu.

Çin anakarası dışında virüs tespit edilen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 14, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye çıktı.

NHC ayrıca son 24 saatte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45, virüs tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 590 arttığını bildirdi.