  • BIST 1.071
  • Altın 481,327
  • Dolar 7,3059
  • Euro 8,6104
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
FLAŞ HABERErdoğan’dan Dolar için flaş açıklama

Corona virüs Özgü Namal"ı da vurdu

»
Corona virüs Özgü Namal"ı da vurdu
Bir sinema filmi ve diziyle setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal, Corona virüs engeline takıldı. Oyuncu, vaka sayılarındaki artış nedeniyle projelerini bir süreliğine askıya aldı.

2015 yılında erkek arkadaşı Serdar Oral ile oğlu Nefes’i kucaklarına alan oyuncu Özgü Namal, Muğla’da kendilerine yeni bir yaşam seçmişti. 2016 yılında kızları Elem Su’yu da dünyaya getiren Namal, 6 yıllık köy hayatının ardından mesleğine geri dönmeye karar verdi.

Çocuklarını doğayla iç içe büyüten Namal, 5 yaşındaki oğlu Nefes’in eğitimi için İstanbul’a döndü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre yapımcıların tekliflerini geri çevirmeyerek bir sinema filmi ve bir dizi için anlaşmaya imza atan oyuncu, korona engeline takıldı. Salgın nedeniyle vaka sayılarındaki artıştan korkan Namal, projelerini şimdilik askıya aldı.

Oyuncu sinema filminden 800 bin lira, diziden ise bölüm başına 80 bin lira alacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sürpriz aşk...07 Ağustos 2020 Cuma 19:54
  • Aslı Enver de tatilde07 Ağustos 2020 Cuma 19:52
  • Şarkıcı Simge'ye pişti..07 Ağustos 2020 Cuma 19:50
  • Serdar Ortaç ve Seçil Gür barıştı mı?07 Ağustos 2020 Cuma 19:47
  • Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ü mahkameye verdi07 Ağustos 2020 Cuma 17:42
  • Amma çok korktuk, basıldık...06 Ağustos 2020 Perşembe 21:33
  • Nesrin Cavadzade kankasıyla öpüşme pozunu paylaştı06 Ağustos 2020 Perşembe 21:29
  • İşsizlikten dolayı çok üzgün05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:37
  • Vergi vermiyor, kolay yoldan para kazanıyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:29
  • Ticaret Bakanlığı"ında 6 ünlü isme ceza kesildi05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:31
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim