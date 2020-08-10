Corona virüs Özgü Namal"ı da vurdu

Bir sinema filmi ve diziyle setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal, Corona virüs engeline takıldı. Oyuncu, vaka sayılarındaki artış nedeniyle projelerini bir süreliğine askıya aldı.

2015 yılında erkek arkadaşı Serdar Oral ile oğlu Nefes’i kucaklarına alan oyuncu Özgü Namal, Muğla’da kendilerine yeni bir yaşam seçmişti. 2016 yılında kızları Elem Su’yu da dünyaya getiren Namal, 6 yıllık köy hayatının ardından mesleğine geri dönmeye karar verdi.

Çocuklarını doğayla iç içe büyüten Namal, 5 yaşındaki oğlu Nefes’in eğitimi için İstanbul’a döndü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre yapımcıların tekliflerini geri çevirmeyerek bir sinema filmi ve bir dizi için anlaşmaya imza atan oyuncu, korona engeline takıldı. Salgın nedeniyle vaka sayılarındaki artıştan korkan Namal, projelerini şimdilik askıya aldı.

Oyuncu sinema filminden 800 bin lira, diziden ise bölüm başına 80 bin lira alacak.