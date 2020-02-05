Corona Sadece Türkiye'yi olumlu etkileyebilir

Financial Times'ın yayımladığı hesaplamaya göre, 24 ülke arasında sadece Türkiye'nin ekonomik büyümesi Çin'deki salgından az da olsa olumlu etkilenebilir. Türkiye ekonomisinin pozitif etkilenmesinde düşen petrol fiyatlarının etkili olabileceği belirtiliyo

İhracatta Çin ile rekabet edilen sektörler açısından da avantaj ortaya çıkabilir.

Çin’deki corona virüsü salgının küresel ekonomide endişeleri artırırken, İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan bir analizde Türkiye ekonomisinin salgından olumlu etkilenebileceği öngörüsüne yer verildi.

“Corona virüs küresel büyümeyi vuracak” başlıklı analizde, ING Bank ile IMF verilerinden yararlanılarak hazırlanan bir tabloya hazırlandı. Ayrıntısına dair bilgi verilmeyen hesaplamaya göre, Çin ekonomik büyümesinde salgın kaynaklı 1 yüzde puanlık bir yavaşlama Türkiye ekonomik büyümesini 0.05 yüzde puan gibi küçük bir oranda da olsa olumlu etkilenebilir.

Salgından en çok etkilenebilecek ülke olarak ise, Güney Kore’ye işaret edildi. Çin ekonomik büyümesindeki 1 puanlık yavaşlamanın Güney Kore ekonomisini 0.35 puan yavaşlatabileceği öngörüldü.

2003’TEKİ ETKİYİ AŞABİLİR

2003’teki SARS salgını sırasında Çin’in küresel ekonomideki payının yüzde 4 olduğunu, bugün ise bu payın yüzde 16’ya yükseldiğini hatırlatan FT, önceki dört küresel krizin ABD kaynaklı olduğunu ancak küresel ekonomide dramatik bir şekilde artan payıyla birlikte Çin’in küresel ekonomide yavaşlamaya liderlik edebileceğine dikkat çekti. Konuya ilişkin ING raporunda da, salgının küresel büyümeye olumsuz etkisinin 2003’tekinden yüksek olabileceği vurgulandı.

MADENCİLİK VE TURİZM OLUMSUZ ETKİLENECEK

Türkiye 2019'da Çin'den 19.1 milyar dolarlık ithalat yaparken, bu ülkeye 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye, yaklaşık 16.5 milyar dolarla büyük bir dış ticaret açığı verdiği Çin'den ithal ettiği başlıca ürünler makine-teçhizat ve elektrik-elektronik ürünleri. İhraç ettiği başlıca kalemler ise mermer, krom ve borat.

Sozcu.com.tr’ye konuşan madencilik ve turizm sektöründen isimler, Çin’deki salgının bu ülkeye yapılan maden ihracatını ve Türk turizmini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

Çin’deki salgının ardından küresel ekonomide yavaşlama olacağı endişesi ve Çin’in günlük petrol talebindeki sert düşüşle Brent tipi petrol fiyatı 65 dolardan 54 dolara kadar gerilemiş durumda. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için bu durum olumlu bir gelişme. İhracatta Çin ile rekabet edilen sektörler açısından da avantaj ortaya çıkabilir. Küresel risk iştahındaki azalma ise Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye akışlarını yavaşlatabilir.