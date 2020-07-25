Corona olan ünlü isimler

Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, Cesur Yürek filminin kahramanı, Oscar'lı aktör Mel Gibson’ın nisan ayında corona virüse yakalandığı ve bir hafta tedavi gördüğü ortaya çıktı. İşte ünlü yıldız

MEL GIBSON 1995 yapımı Cesur Yürek filmiyle ünlenen Oscar'lı aktör Mel Gibson’ın ABD’nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde corona virüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıktı. Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Amerikalı oyuncunun Remdesivir ile tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beridir birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson’un corona virüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı.



RUSSELL WESTBROOK NBA takımlarından Houston Rockets’ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, corona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Westbrook, "Takımım Orlando’ya gitmeden önce yaptırdığım corona virüs testi pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Karantinaya girdim. İyileşerek kafileye katılmayı dört gözle bekliyorum."

AISHWARYA RAI Bollywood yıldızı Aishwarya Rai'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 46 yaşındaki Rai'nin 8 yaşındaki kızı Aaradhya'nın da corona virüse yakalandığı belirtildi. Rai, Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan'ın oyuncu olan oğlu Abhishek Bachchan'ın eşi.

AMITABH BACHCHAN Hint sinemasının kralı olarak anılan Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan (77) ve oğlu Abhishek (44) corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu, Covid-19'a yakalandığını Twitter'dan duyurarak, ailesi ve çalışanlarına da test yapıldığını ve şimdi o test sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Oğlu Abhishek de hafif belirtiler taşıdıklarını söyledi. Amitabh, oyuncu ve şu anda parlamento üyesi olan Jaya Bachchan ile evli. 1973'te evlenen çiftin oğullarının yanı sıra Shweta adında bir de kızları bulunuyor.



1970'lerde Zanjeer ve Sholay gibi filmleriyle yıldızı parlayan Amitabh Bachchan'a hayranları 'milenyumun yıldızı' yakıştırması yapıyordu.

Hint sinemasının kralı, kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Oğulları Abhishek de anne ve babasının izinden giderek 2000 yılında ilk sinema filmi Refugee ile beyazperdeye adım attı.

DARRYL LYNN HUGHLEY Cuma akşamı ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde stand up gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki komedyen Darryl Lynn Hughley, corona virüsüne yakalandığını öğrendi. Ünlü komedyen bayıldıktan sonra kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testlerin ardından corona virüsü olduğunu duyurdu. Kaldığı otel odasında 14 günlük karantinaya gien Amerikalı komedyen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Hastalığım asempotmatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok ve nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim de bulunmuyor. Tat veya koku kaybım da yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler.”

ANDREA BOCELLI Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, milyonlarca kişinin Yotube'dan canlı olarak takip ettiği meşhur paskalya konseri öncesinde corona virüse yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı. 61 yaşındaki opera sanatçısı, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin mart ayında yaptırdıkları Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ateş ve öksürük belirtileri gösterdiklerini ve tedavi gördüklerini söyledi. Bocelli, "Konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Bir kabusu yaşamak gibiydi çünkü hiçbir şeyi kontrol edemediğimi hissettim. Kabustan uyanmayı umut ettim" dedi. Bocelli, eşi Veronica Berti ile birlikte araştırmalar için plazma bağışında da bulunduklarını belirtti. Bocelli, nisan ayında Milano’daki Duomo di Milano katedralinde boş koltuklar karşısında paskalya konseri vermiş, 'Umut İçin Müzik' adlı konserin YouTube’dan canlı yayını büyük ilgi görmüştü.

KRISTOFER HIVJU Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Tormund karakteriyle tanınan Kristofer Hivju, yeni tip corona virüs Covid-19'dan kurtuldu. 41 yaşındaki Norveçli oyuncu, sosyal medya paylaşımında kendisinin ve eşinin virüsü yendiğini duyurdu. Hivju, "Haftalar süren karantinadan ve birkaç haftayı da evde geçirdikten sonra hastalıktan kurtulduk. Neyse ki hafif belirtiler yaşıyorduk" dedi. Oyuncu ayrıca, Covid-19'u daha ağır geçirenlere ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere sevgilerini gönderdiklerini söyleyerek, sevenlerine sosyal mesafeyi korumalarını, ellerini yıkamalarını ve birbirlerine dikkat etmelerini önerdi.

GEORGE STEPHANOPOULOS Amerikan ABC kanalı sunucusu George Stephanopoulos'a yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. ABC'nin internet sitesindeki haberde, Good Morning America programını sunan Stephanopoulos'un karısı oyuncu ve yazar Ali Wentworth'e yaklaşık iki hafta önce yapılan corona virüs testinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Bu süreçte Wentworth'ün kendini evde karantinaya alması üzerine çocuklarının bakımı için kocası George Stephanopoulos, sunduğu program için yayına evden katılmaya başladı. Aynı zamanda Bill Clinton'ın ABD başkanlığı dönemindeki danışmanlarından olan Stephanopoulos, yaptığı açıklamada, kendisinin de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının sürpriz olmadığını belirtti. Corona virüs teşhisi konan ünlü sunucu, virüsün ateş, öksürük, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerini taşımadığını ve kendini gayet iyi hissettiğini ifade etti.





ABD'de 1992'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde aday olan Bill Clinton'un seçim kampanyasında görev alan Stephanopoulos, daha sonra da seçimin galibi olan Clinton'un danışmanlığını yapmıştı.

HARVEY WEINSTEIN Hapisteyken corona virüse yakalandığı tespit edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein iyileşti. Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan aldığı 23 yıllık hapis cezasını çekmek üzere New York’ta Wende Islah Evi’ne konulan 68 yaşındaki Weinstein, 14 günlük karantinaya alınmıştı. Daily Mail’e konuşan bir yakını, yapımcının hayatta kalmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirerek, “Test sonucu pozitif çıktıktan sonra onunla temasa geçemedik, çünkü tecrit edildi ve karantina altına alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse, çok endişeliydim. Bunu bu şekilde atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle bunun onun sonu olacağını düşünüyordum” dedi. Yapımcının, 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Riker Adası Cezavi'nde hastalandığı öğrenilmiş ve Weinstein hastaneye kaldırılmıştı. Weinstein, corona’ya yakalandığı belirlendikten sonra Wende Islah Evi'nde karantinaya alınmıştı. Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor. New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne transfer edilmişti.

RIHANNA'NIN BABASI RONALD FENTY Ünlü şarkıcı Rihanna’nın babası Ronald Fenty corona virüse yakalandı. 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evde tedavisi devam eden 66 yaşındaki babasına suni solunum cihazı gönderdi. Barbados’taki evinde kalan Ronald Fenty, The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diye konuştu. Babası, Rihanna’nın kendisine solunum cihazı gönderdiğini, ayrıca Barbados’taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladığını belirtti.

DİLAN ÇITAK TATLISES İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" diyerek coron virüse yakalandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü: “Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de...” Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, test sonucu pozitif çıkmıştı. Dörter, 10 günlük tedavinin ardından taburcu olmuştu.

JOHN TAYLOR İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın beyni John Taylor corona virüse yakalandığını hatta hastalığı yendiğini açıkladı. Uzun süre düşündükten sonra açıklama yapmaya karar verdiğini söyleyen şarkıcı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda "3 hafta önce yaptırdığım corona virüs testim pozitif çıktı. 59 yaşında sağlam ve şanslı bir adamım ki bu süreci hafif atlattım" dedi. Tekrar sahneye çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen sanatçı "Bu şeyi yenebiliriz ve yeneceğiz" diye konuştu.

MARIANNE FAITHFULL İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull’un, geçtiğimiz hafta pazartesi günü soğuk algınlığı şikayetleriyle gittiği hastanede corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkan 74 yaşındaki sanatçı, zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine gözetim altına alındı. Faithfull'un menajeri Francois Ravard, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği söylendi. Sanatçının eski eşi John Dunbar, Faithfull için "Güçlükle konuşabiliyor" dedi.

PINK Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın iki hafta önce corona virüse yakalandığını açıkladı.



40 yaşındaki Pink, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İki hafta önce üç yaşındaki oğlum ve ben Covid-19 semptomları gösteriyorduk" diye başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Şanslıydık ki aile hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonuç pozitif çıktı" dedi.



Pink, ailesinin o süreçte karantinada olduğunu, kendisiyle birlikte Jameson'ın da iki hafta boyunca karantinada kaldıklarını ve aile hekiminin önerilerini yerine getirdiklerini belirtti. Birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez sonucun negatif çıktığını belirtti.

ALEXINA GRAHAM Victoria's Secret ilk kızıl saçlı mankeni olarak tanınan Alexina Graham, ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyon uygulamasına rağmen corona virüs'e yakalanmaktan kurtulamadı. Corona virüs semptomları gösteren 30 yaşındaki model Graham hastaneye kaldırıldı. Ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği açıklanan İngiliz manken sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

CHARLOTTE LAWRENCE Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı. “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.

ANDREW JACK Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında corona virüsten hayatını kaybetti. Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan İngiiz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında yer alamadı. Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce corona virüs teşhisi konuldu" notunu yazdı. Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.

IDRIS ELBA Corona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren İngiliz oyuncu Idris Elba hastalığı atlattığını açıkladı. Eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bırakan 47 yaşındaki oyuncu, "Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum" dedi. Eşiyle birlikte iyi olduklarını söyleyen Elba, tıpkı hastalığın başında olduğu gibi hala herhangi bir belirtisini taşımadıklarını belirtti. Elba, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, hangi belirtilere sahip olduğunu soran hayranlarına, “Çok fazla belirtim olmadı. Test yaptırdığımda vücut ağrılarım ve baş ağrım vardı” diye konuşmuştu. Elba, corona virüsü, en son görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’nun eşinden kaptığını doğrulamıştı.

SABRINA DHOWRE ELBA Idris Elba'dan bir hafta sonra eşinin de testi pozitif çıktı. 29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etti. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve “Onunla birikte olmak istedim” diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba’ya bakması için 'bir eş içgüdüsü' hissettiğini öne sürdü. Sabrina Dhowre’un göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu oldu.

PRENS CHARLES Corona tedavisi gören Prens Charles iyileşerek karantinadan çıktı. Geçen hafta, Galler Prensi Charles’ın corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Evinde kendini karantina altına alan 71 yaşındaki Prens, 7 günlük karantina sonrası iyileşerek izolasyondan çıktı. Eşi Camilla’nın test sonucu ise negatif çıkmıştı. Çift, aynı evde ama farklı odalarda karantinaya girmişti. Kraliyet konutu Clarence House’tan yapılan açıklamada, “Galler Prensi’nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hafif belirtiler görüldü, onun dışında sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi’ne de test yapıldı ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve sağlık çalışanlarının tavsiyeleri üzerine Prens ve Düşes İskoçya’daki evlerinde kendilerini karantinaya aldı” denilmişti.

JOE DIFFIE Country müziğin efsane ismi Joe Diffie corona virüsten hayatını kaybetti. Grammy ödüllü şarkıcı 61 yaşındaydı. Diffie’nin ölümü sonrası sözcüsü, “Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü corona virüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine corona virüs teşhisi konulduğunu açıklamış, “Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum” demişti. Bugüne dek 20’den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie’nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

ŞİMURA KEN Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Kyodo ajansının haberine göre, "Japonya'nın Robin Williams'ı" olarak nitelendirilen 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart'ta yüksek ateş ve ağır zatürre teşhisiyle Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldı.



Şimura'nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Kariyerine 1974'te "Drifters" adlı komedi grubuyla başlayan ve ABD'li komedyen Jerry Lewis'den ilham aldığını söyleyen Şimura'nın ölümü, Japonya'da büyük üzüntüyle karşılandı.

TILL LINDEMANN Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Lindemann'ın Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.



57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi. Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.

PLACIDO DOMINGO



79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'nun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı corona virüs testi, pozitif çıktı. Domingo, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak ateş ve öksürük şikayetiyle test yaptırdıklarını belirtti.İtalyan tenor Luciano Pavarotti ve İspanyol tenor José Carreras ile kurduğu The Three Tenors grubuyla üne kavuşan Domingo ve ailesi, bir süredir sosyal izolasyonda.

DAVID BRYANT Bon Jovi grubunun klavyecisi ve kurucularından olan David Bryant corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gönderisinde bir haftadır hasta hissettiğini ve bunun üzerine test yaptırdığını söyleyen müzisyen, her gün biraz daha iyi hissettiğini ve hayranlarına endişe etmemeleri gerektiğini söyleyerek pozitif mesajlar verdi.

MAROUANE FELLAINI Kariyerinin büyük bir kısmını Avrupa’da geçrien ancak şimdi Çin’de Shandong Luneng takımında top koşturan Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’de corona virüs çıktı. Çin'de liglerin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi'nde corona virüse yakalanan ilk isim oldu. Premier Lig’de Everton ve Manchester United’da oynayan futbolcu, 2019’da Çin takımına transfer olmuştu.

DYBALA VE ORIANA SABATINI Corona virüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus’un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, “Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana'da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Dybala, İtalyan devi Juventus’ta Rugani ve Matuidi’nin ardından Corona virüs testi pozitif çıkan 3’üncü futbolcu oldu.

INDIRA VARMA Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.

Varma, açıklamasından kısa bir süre önce, Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke ile birlikte Londra’daki Playhouse Theatre’da sahneleyecekleri The Seagull adlı oyunun provasında ekiple birlikte çektirdiği selfie’yi paylaşmıştı.

Şimdi Emilia Clarke’ın hayranları onun da corona virüse yakalanmış olabileceğini düşünüyor.

KEVIN DURANT NBA’ın ünlü basketbolcusu Kevin Durant’ın corona virüs testleri pozitif çıktı. Durant, yaptığı açıklamada, "Herkes dikkatli olsun, kendine dikkat etsin ve karantinada kalsın. Bunu da atlatacağız" dedi. Ayrıca Brooklyn Nets’den ismi açıklanmayan 4 oyuncunun daha salgına yakalandığını açıkladı.

ITZIAR ITUNO La Casa De Papel dizisinde Müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi: “Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”

Dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçlayan Lawrence, “Bu salgını durdurma gücüne sahibiz. Dolayısıyla lütfen lütfen kendinizi izole edin. Dayanın. Bilgilenin. Uyanık olun ve başkalarını da uyandırın” ifadesini kullandı.

VITTORIO GREGOTTI Barcelona Olimpiyat Stadı’nın planlayıcılarından İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüs nedeniyle 92 yaşında Milan’da hayatını kaybetti.



İtalya medyası Gregotti’nin önceki gün corona virüse bağlı zatürre nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gregotti, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda kullanılan Marassi Stadyumu, Milan’daki Arcimboldi Operası gibi önemli yapıları tasarlayan isimdi. Ayrıca Venedik Mimarlık Bienali’nin kavramsal altyapısının oluşturulmasında teorileriyle önemli rol oynamıştı.

RACHEL MATTHEWS Son olarak Batwoman ve Frozen 2 adlı filmlerde yer alan Rachel Matthews, corona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. 26 yaşındaki genç oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı. Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.



İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok. Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.



Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok. Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.

OLGA KURYLENKO James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.

Şu anda evinde karantina altında kalan Kurylenko, penceresinden manzarasını sosyal medya hesabında “Evde kilitliyim” mesasıyla paylaştı. Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.

Kurylenko, Quantum of Solace filminde Bolivyalı ajan Camille Montes karakterine hayat vermişti.

Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi. Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.

ELIAQUIM MANGALA İspanyol kulübü Valencia'da Ezequiel Garay'ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.



Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala; "Bugün corona virus'e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi" ifadelerini kullandı.

TOM HANKS





DANIELE RUGANI - JUVENTUS





SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ

GOBERT & MITCHELL - UTAH JAZZ (BASKETBOL)





NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI

JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI



MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)





FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI





CALLUM HUDSON ODOI - CHELSEA





İSHAK CİHANGİRİ - İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN YARDIMCISI





HÜBERS & HORN - HANNOVER





SALVATORE FARINA - İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI





MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA





DAVID SASSOLİ - AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI





TREY THOMPKINS - REAL MADRID (BASKETBOL)





EVANGELOS MARINAKIS - OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)



