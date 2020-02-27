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Corona Hangi Ülkeye Daha Sıçradı

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Corona Hangi Ülkeye Daha Sıçradı
Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan virüs şu ana kadar 2 bin 801 kişini ölümüne sebep oldu. Kovid-19 bir ülkeye daha sıçradı. Danimarka Sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişide virüs tespit ettiğini duyurdu.

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 801 e ulaştı. Virüs dünya genelinde ise 82 bin 100'ü geçti.

İtalyada kayak tatili yapan kişide virüs tespit edildi. 

Dünya genelinde hayarını kaybedenlerin sayısı;

İtalya:Hayatını kaybedenlerin sayısı 12

Yunanistan: İlk vaka dün yaşandı.

Almanya: 18 kişiye bulaştı.

Irak: 5 kişiye bulaştı.

Fransa: Bir Çinli ve bir fransız öldü.

İran: 19 kişi hayatını kaybetti. 139 vaka var.

Gürcistan: İran'dan ülkesine dönen kişide koronavirüs'ü rastlandı.

Bahreyn: 26 kişide virüs tespit edildi

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