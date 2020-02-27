Corona Hangi Ülkeye Daha Sıçradı

Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan virüs şu ana kadar 2 bin 801 kişini ölümüne sebep oldu. Kovid-19 bir ülkeye daha sıçradı. Danimarka Sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişide virüs tespit ettiğini duyurdu.

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 801 e ulaştı. Virüs dünya genelinde ise 82 bin 100'ü geçti. İtalyada kayak tatili yapan kişide virüs tespit edildi. Dünya genelinde hayarını kaybedenlerin sayısı; İtalya:Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 Yunanistan: İlk vaka dün yaşandı. Almanya: 18 kişiye bulaştı. Irak: 5 kişiye bulaştı. Fransa: Bir Çinli ve bir fransız öldü. İran: 19 kişi hayatını kaybetti. 139 vaka var. Gürcistan: İran'dan ülkesine dönen kişide koronavirüs'ü rastlandı. Bahreyn: 26 kişide virüs tespit edildi