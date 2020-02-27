Corona Hangi Ülkeye Daha Sıçradı

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 801 e ulaştı. Virüs dünya genelinde ise 82 bin 100'ü geçti.
İtalyada kayak tatili yapan kişide virüs tespit edildi.
Dünya genelinde hayarını kaybedenlerin sayısı;
İtalya:Hayatını kaybedenlerin sayısı 12
Yunanistan: İlk vaka dün yaşandı.
Almanya: 18 kişiye bulaştı.
Irak: 5 kişiye bulaştı.
Fransa: Bir Çinli ve bir fransız öldü.
İran: 19 kişi hayatını kaybetti. 139 vaka var.
Gürcistan: İran'dan ülkesine dönen kişide koronavirüs'ü rastlandı.
Bahreyn: 26 kişide virüs tespit edildi