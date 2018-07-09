Çorlu'da en acı bekleyiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini teşhis ettiklerinde gözyaşlarına boğuldular.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, saat 07.00'da açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20'de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını bildirdi.

Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.