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Comolli: "Yakında yıldızlar tek tek gelmeye başlayacak"

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Comolli: "Yakında yıldızlar tek tek gelmeye başlayacak"
Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli, takıma gerekli transferlerin yapılacağını ifade ederek, "Marka oyuncularla ilgilenmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda isimler tek tek gelmeye başlayacak" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer konusunda gecikme yaşandığı yönünde eleştirilerde bulunan sarı-lacivertli taraftarların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

"Yakında tek tek gelmeye başlayacaklar"

Fransız futbol adamı, "Marka oyuncularla ilgilenmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda isimler tek tek gelmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Jack Wilshere transferine açıklık getiren Comolli, İngiliz futbolcunun ailesini Türkiye'ye gelmek konusunda ikna edemediğini söyledi.

"Transferler Wilshere kalitesinde..."

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına transferleri yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen Comolli, yapılacak transferlerin Wilshere kalitesine yakın olacağını kaydetti.

"Türkiye’yi son durak gören oyunculardan uzak duruyoruz"

Tecrübeli futbol adamı, takımın eksiklerine göre transferler yapacaklarını ifade ederek "Bunu yaparken de Türkiye’yi son durak gören oyunculardan uzak duruyoruz" şeklinde konuştu.

Damien Comolli, “Scout ekibimiz birçok ülkede çalışmalarını sürdürüyor. En iyi isimleri Fenerbahçe’ye kazandıracağız” dedi. 

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