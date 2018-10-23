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Comolli ve Cocu'nun kaderleri 3 maça bağlı

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Comolli ve Cocu'nun kaderleri 3 maça bağlı
Sivasspor beraberliği, Ali Koç için bardağı taşıran son damla oldu. Başkan, bu zamana kadar büyük destek verip, arkasında durduğu Phillip Cocu ve Damien Comolli’nin önüne hedefi koydu: Ya 3 maçı kazanın ya da bavulları toplayın.

Fenerbahçe’de sular ısınıyor... Kabus gibi bir sezon geçiren, saha dışı olaylarla gündeme gelen Sarı-Lacivertliler için milli ara tam anlamıyla ilaç oldu. Birlik beraberlik rüzgarları esti, moraller yerine geldi. Ancak bu güzel atmosferin bozulması uzun sürmedi. Sivasspor maçında da gol atamayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, 9 hafta sonunda düşme hattının sadece 1 puan önünde yer aldı.

Sivas’ta sinyali verdi

Bu durum, her açıklamasında Phillip Cocu ve Damien Comolli’nin arkasında duran, yöneltilen eleştirilere kalkan olan Ali Koç için de bardağı taşırdı. Başkan, Sivas maçının ardından soyunma odasına giderek, “Burası Fenerbahçe! 9 maç sonunda 9 puan toplandıysa, düşme hattına indiyse burada büyük bir yanlışlık var demektir. Kredinizi daha fazla tüketmeyin. Aksi takdirde bunun sonuçları size yansır” sözleriyle öfkesini ortaya koydu.

Kritik 9 gün

Ali Koç, Cocu ve Comolli’ye de son uyarısını yaptı. Sarı-Lacivertliler, 9 gün içerisinde 3 kritik maçta ter dökecek. Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynayacak olan Cocu ve öğrencileri, ardından ligde Ankaragücü ile Galatasaray’ın karşısına çıkacak. Bu 3 karşılaşma, Cocu ve Comolli’nin kaderini belirleyecek. Beklenen sonuçlar gelirse, yola devam edilecek. Kötü gidişin devam etmesi halinde ise bu ikiliden bavullarını toplamaları istenecek. Yönetim, yeni bir ekiple, yeni bir sayfa açacak.

 

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