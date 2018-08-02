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Collina istifa etti

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Collina istifa etti
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, görevinden ayrıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Collina'nın kişisel sebeplerle görevinden ayrıldığı, yerine Roberto Rosetti'nin getirildiği belirtildi. 

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez "dünyanın en iyi hakemi" unvanına layık görülen Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı.

Collina, 2010 yılından bu yana UEFA'da hakem komitesi başkanlığı görevini yürütüyordu. 

IFFHS'nin 2008 yılında "yılın hakemi" seçtiği 50 yaşındaki İtalyan futbol adamı Rosetti ise 2006-2009 yılları arasında üst üste 4 yıl ülkesinde en iyi hakem ödülünü almıştı.

 

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