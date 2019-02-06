Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Kartal'da 8 katlı 14 daireli bina çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.

Yerlikaya, binanın 3 katının kaçak olduğunu ve binada 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de yayın yasağı getirdi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı bina, saat 16:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğunu ileri sürüldü.

İstanbul Valisi: Binada 43 kişinin kaydı bulunuyor

Olay yerine giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binayla ilgili, ''Arama kurtarma çalışması çok önemli bir iş. Gece oluyor yaklaşık 45 dakika sonra burayı aydınlatıyoruz arama kurtarma tamam oluncaya kadar kesintisiz bu çalışmayı yapacağız.

Duamız enkaz altında olan kardeşlerimizle. Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7, 14 daire olduğu ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu kaymakamımız bana arz etti. Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm.

Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler.

Üzücü olan bu. Enkazın altında çeşitli rakamlar var onu şu anda ifade etmem doğru olmaz. İşletme ruhsatı olmayan bir tekstil atölyesi olduğunu söylediler. Zaman verin bize. Dakikalar saniyeler bizim için çok önemli'' açıklamasında bulundu.

Soylu ve Kurum olay yerine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Yayın yasağı getirildi

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Olay yerinde bir vatandaş ' Çöken binanın yanında oturuyorum yıkım kararı vardı, 20 kez Kartal Belediyesi'nde sümen altı edildi. Şu kolonlara bakın" dedi.

Telefonla NTV canlı yayınına bağlanan Cevizli Mahallesi Muhtarı Memiş Dikilitaş, çöken binanın bodrum katında tekstil atölyesinin bulunduğunu söyledi. Dikilitaş, atölyede 20-25 kişinin çalıştığını ifade etti. Patlama iddiasını yalanlayan Dikilitaş, 24 dairede de oturanların olduğunu söyledi.

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ ise yaptığı açıklamada, binanın 7 katlı ve 14 daire bulunduğunu binada yaklaşık 27-30 kişinin yaşadığını söyledi. Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinin bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

AFAD'ın Sakarya ve Bursa ekiplerinin, kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktığı belirtildi.

Bina riskli kategoride değil

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaynaklarına göre çöken binanın riskli kategoride olmadığı kaydedildi. Binanın bulunduğu alanın da kentsel dönüşüm alanı olmadığı bildirildi.