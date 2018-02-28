HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekatı’nı çağrıştırdığını, bununda kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi. Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi.
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Çok tartışılan HÖH artık yok
15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından gündeme gelen, sokaklarda dolaşan HÖH yazılı araçlarla tartışma konusu olan, bireysel silahlanmaya gittikleri iddiaları Meclise taşınan Halk Özel Harekatı (HÖH) isimli dernek kapatıldı.
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