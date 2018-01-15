Çok Sert Konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincan'da yapımı tamamlanan Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılışında konuştu. Erdoğan, Türkiye sınırında 30 bin kişilik YPG ordusu kuracağını açıklayan ABD'ye çok sert sözlerle tepki gösterdi... Erdoğan, "Bu millet külle

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

NE yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bunun bilinmesini istiyoruz. Tabii bazıları bize bazı akıllar veriyor. E Türkiye de artık yani yerini konumunu bilsin diyor. Tamam da biz Türkiye’yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz ya. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet.

"OBÜSLERLE VURUYORUZ, VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Affedersin kıçı kirli bazıları, Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD’ymiş, YPG’miş, DEAŞ’mış. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Şu an obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?

ABDden sınırda PYDye ordu

ABD'den sınırda PYD'ye ordu!

“HİÇBİR SENARYO BİZİ 2071 VİZYONUMUZDAN VAZGEÇİREMEYECEKLER”

Bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez, böyle bir şey olamaz. Ve bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Hiçbir senaryoyla bizi 2071 vizyonumuzdan vazgeçiremeyecekler.

“AMERİKA’NIN ARTIK KELİME OYUNLARINDAN VAZGEÇEREK NİYETİNİ AÇIKÇA İFADE ETMESİNDEN MEMNUNİYET DUYARIZ”

Sizler de görüyorsunuz, dinliyorsunuz. Müttefikimiz dediğimiz bir ülke, tüm itirazlarımıza, tüm ikazlarımıza, tüm iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye’den başka bir hedefi olabilir mi? Amerika’nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bizimi için ağızdan çıkan söz önemlidir. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer veririz.

ABDnin YPG kararına uzmanlar ne diyor

ABD'nin YPG kararına uzmanlar ne diyor?

"BİZE DÜŞEN BU TERÖR ORDUSUNU DOĞMADAN BOĞMAKTIR"

Şimdi artık Amerika’da sınırlarımız boyunca terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Nedir? Orada 30 bin terör örgütü kurmuş. Onlara şu an itibarıyla 4800 TIR silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder, o 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezili rüsvan olacaksın.

"TSK AFRİN VE MÜNBİÇ MESELESİNİ HALLEDECEKTİR"

Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki, o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerdeki işaretleri sökün ki, teröristlerle birlikte olanları biz toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir.

"BU ORDUNUN ADI KALLEŞLER ORDUSUDUR"

“Siz bizimle hareket edin yanlış yapıyorsunuz” dedim. “Bizim generallerimiz böyle söyledi” dediler. Burada yanlış yapıyorsunuz yanlış yola gidiyorsunuz. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Biz onların nasıl kalleş, ikiyüzlü olduğunu iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İki gün sonra başları dara düştüğünde, oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olanlar da işte bu teröristlerdir. Bunlar kendi coğrafyasındaki insanlara acımayan, gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibarettir. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz.

Gün doğmadan neler doğar, hep birlikte bakıp göreceğiz.